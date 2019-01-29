29.01.2019, 16:30

Представленная к награде профессор ТУ Любовь Киселева: очень надеюсь, что наш президент не делает разницы между людьми разных национальностей

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Андрей Данило
Андрей Данило
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Представленная к награде профессор ТУ Любовь Киселева: очень надеюсь, что наш президент не делает разницы между людьми разных национальностей
Tartu Ülikool

Одним из 112 человек, которые в этом году получат знаки отличия от президента Керсти Кальюлайд, является профессор Тартуского университета, филолог и литературовед Любовь Киселева. Киселева награждена Орденом Белой звезды IV степени, который выдается за заслуги на государственной службе или в местном самоуправлении.

”Это была для меня очень большая неожиданность и, конечно, неожиданность приятная. Я очень признательна президенту за такую высокую оценку моей работы. Это радостная новость, она создает и душевный подъем, и хорошее настроение”, — описала свои эмоции Любовь Киселева Delfi.

Важно ли, чтобы президент каждый год награждал и русскоязычных жителей Эстонии?

”Я думаю, очень важно. Очень надеюсь, что наш президент не делает разницы между людьми разных национальностей, и что они награждаются не по национальному признаку, а по заслугам”, — считает она.

Недавно в Москве в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына на русском языке была издана книга Киселевой "Эстонско-русское культурное пространство", изначально опубликованная в Тарту на эстонском языке. По ее словам, публикация книги стала возможной благодаря полученному гранту.

Профессор очень надеется, что изданная в России книга дойдет и до Эстонии для местных читателей, которым удобнее читать на русском языке.

В книге можно прочитать, кроме всего прочего, об исторических произведениях Яана Кросса, написанных на тему русской истории; о том, как раньше воспринимали Эстонию путешественники; о прибалтийском немце Бароне Розене, который стал русским писателем и сменил имя с Карла на Егор; и конечно же, о жизни и работе Юрия Лотмана в Тарту.

В Тартуском университете Киселева заведует кафедрой русской литературы и преподает на отделении славистики. Увеличился ли у эстонской молодежи интерес к русскому языку и литературе?

”Смотря с чем сравнивать. Я бы сказала так — интерес имеется, к нам каждый год поступают студенты. Конечно же, хотелось бы, чтобы их поступало больше, но теперь студенты считают, что с русским языком и литературой они не так много найдут себе применения, хотя я думаю, что это неправильно”, — считает Киселева.

Любовь Киселева окончила отделение русского языка и литературы Тартуского университета в 1972 году, выполнив дипломную работу под руководством Юрия Лотмана. На кафедре русской литературы Тартуского университета работает с 1970 года. С 2012 года (уже не впервые) занимает пост главы кафедры русской литературы.

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