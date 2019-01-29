Представленная к награде профессор ТУ Любовь Киселева: очень надеюсь, что наш президент не делает разницы между людьми разных национальностей

”Это была для меня очень большая неожиданность и, конечно, неожиданность приятная. Я очень признательна президенту за такую высокую оценку моей работы. Это радостная новость, она создает и душевный подъем, и хорошее настроение”, — описала свои эмоции Любовь Киселева Delfi.

Важно ли, чтобы президент каждый год награждал и русскоязычных жителей Эстонии?

”Я думаю, очень важно. Очень надеюсь, что наш президент не делает разницы между людьми разных национальностей, и что они награждаются не по национальному признаку, а по заслугам”, — считает она.

Недавно в Москве в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына на русском языке была издана книга Киселевой "Эстонско-русское культурное пространство", изначально опубликованная в Тарту на эстонском языке. По ее словам, публикация книги стала возможной благодаря полученному гранту.

Профессор очень надеется, что изданная в России книга дойдет и до Эстонии для местных читателей, которым удобнее читать на русском языке.