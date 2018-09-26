Представители творческих профессий подали в суд жалобу на государство за недополученные вознаграждения

Право на компенсацию было подтверждено решением Рийгикогу еще в 2016 году. Согласно ему, бездействие Эстонского правительства в вопросах выплат достойных вознаграждений в соответствие с директивой Европейского Союза противозаконно. Проблема тянется с 2006 года, но решения ей до сих пор не найдено. Решение обратиться в суд было принято с целью получить компенсацию за 2014 — 2017 годы, но, несмотря на это, ситуация, когда эстонские представители творческих профессий, в отличие от Европейских коллег, не получают вознаграждение за записи, сделанные с помощью дигитальных устройств, продолжается.

Девять организаций, объединяющих творческих людей, искренне надеются, что нынешнему правительству удастся найти общий язык и уже в этом году внедрить систему компенсаций за записи, сделанные с помощью диги — устройств, в соответствии с данными системы e-riik, чтобы в будущем не пришлось задним числом требовать возмещения ущерба через суд.

Каждое государство — член Европейского союза, где разрешено копирование в частных целях, обязано создать механизм, который помог бы гарантировать представителям творческих профессий достойное вознаграждение за копирование с помощью всех современных звукозаписывающих устройств. Почти все страны используют систему, когда плата за копирование с помощью определенного устройства уже включена в стоимость самого устройства. Согласно закону об авторском праве, схожая система существует и в Эстонии. Однако, постановление правительства, которое должно включать перечень всех используемых на рынке устройств, годами оставалось без обновлений. В результате, в него внесены лишь VHS — кассеты, магнитофонные ленты и компакт — диски. Финляндия — единственная страна Евросоюза, организовавшая выплату компенсаций из государственного бюджета. Годовая выплата за копирование в личных целях составляет порядка 11 миллионов евро.

Средняя компенсация по Европейскому Союзу в 2015 году составила 1,42 евро на человека. При этом сбор взимался со всех устройств с функцией звукозаписи. В Эстонии аналогичный показатель составил 0 евро, поскольку устройства, используемые в век технологий, не внесены в список, который в последний раз обновлялся в 2006 году. Собственно, это и стало поводом для подачи заявления в суд.

Согласно закону об авторском праве, 10% от поступивших на государственный счет сборов должно быть распределено Министерством культуры на поддержание проектов в сфере культуры. Поскольку из-за недоработок правительства в Эстонии данная сумма составляет 0 евро на человека, то и эта возможность годами остается неиспользованной.

По словам партнера адвокатского бюро PwC Legal присяжного адвоката Прийта Лятт-а, который представляет организации, объединяющие представителей творческих профессий, для подсчета величины ущерба взят за основу действующий закон об авторском праве, в котором указаны ставки на звукозаписывающие устройства. Данные ставки, в свою очередь, скорректированы с учетом современных технологий и практикой других стран. Данные о количестве проданных устройств взяты из отчетов Департамента статистики.

Право на компенсацию за период с 2010 по 2013 годы подтверждено решением Рийгикогу от 2016 года. По словам партнера адвокатского бюро PwC Legal Прийта Лятт-а, представители творческих профессий имеют право на тех же условиях требовать компенсацию и за последующие периоды, поскольку правительство по сегодняшний день так и не исправило это грубое нарушение.

Заявление на возмещение ущерба за 2014 — 2017 годы было подано правительству, а затем передано суду представителями девяти организаций, представляющих творческие профессии. Это Союз авторов Эстонии, Союз актеров Эстонии, Союз режиссеров Эстонии, Союз сценографов Эстонии, Союз профессиональных исполнителей Эстонии, Союз композиторов Эстонии, Союз исполнителей Эстонии, Эстонская ассоциация производителей фонограмм и Союз авторов аудиовизуальных материалов Эстонии.