Во вторник, 25 апреля, представители сектора здравоохранения подписали коллективный договор, имеющий обратную силу и гарантирующий рост зарплат с 1 апреля, сообщает rus.err.ee.

Новая минимальная ставка заработной платы для врачей теперь составляет 10,53 евро в час, для медсестер — 6,03 и для сиделок — 3,70, сообщили в Союзе врачей.

"Подписание коллективного договора обеспечило трудовой мир в сфере здравоохранения, забастовка отменяется", — заверили главы организаций медработников Лемби Ауг, Ийви Луйк и Аннели Каннус.

Договор подписали представители Союза врачей Эстонии, Профессионального союза работников здравоохранения Эстонии и Союза медсестер Эстонии, а также представители работодателей — Союза больниц Эстонии, Союза скорой помощи Эстонии и Общества семейных врачей Эстонии.

Представители работников здравоохранения согласились на подписание договора после того, как на прошлой неделе правительство решило выделить медицинскому сектору в течение четырех последующих лет дополнительную сумму в 215 млн евро.