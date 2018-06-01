Представители российской оппозиции в Таллинне обсудят будущее Донбасса и политическую ситуацию в России

Предметом научных исследований Анны Арутюнян являются интересы и намерения Россия в отношении Донбасса, ее меняющаяся политика, отношения с сепаратистами на Востоке Украины, а также их влияние на Минские соглашения. Илья Пономарев в 2014-м году был единственным депутатом Государственной думы РФ, проголосовавшим против присоединения Крыма. На сегодня он живет в Киеве.

”В течение ближайших дней в Таллинне на Конференцию Леннарта Мери соберутся ведущие мировые эксперты по безопасности и дипломатии. Я очень рада что мы можем предложить публике качественную открытую дискуссию, в которой могу принять участие все желающие”, — сказала руководитель Фонда Открытой Эстонии Малл Хеллам.

Ilja Ponomarjov Foto: Vladimir Fedorenko, RIA Novosti









Foto: Priit Simson



