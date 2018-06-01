Представители российской оппозиции в Таллинне обсудят будущее Донбасса и политическую ситуацию в России

Фонд Открытой Эстонии проводит сегодня в Таллинне публичную дискуссию в рамках серии «Голоса России», посвященную планам Российской Федерации в отношении территорий на востоке Украины, а также государств Восточной Европы.
Во встрече примут участие российско-американская экс-журналист, а ныне старший аналитик Международной кризисной Группы Анна Арутюнян, и российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ, предприниматель Илья Пономарев. Модератором беседы станет живущий в Эстонии российский музыкальный критик и публицист Артемий Троицкий. Параллельно с данным форумом проходит также традиционная Конференция Леннарта Мери, где выступит известный российский журналист и вице-председатель фонда ”Открытая Россия” Владимир Кара-Мурза мл.
Предметом научных исследований Анны Арутюнян являются интересы и намерения Россия в отношении Донбасса, ее меняющаяся политика, отношения с сепаратистами на Востоке Украины, а также их влияние на Минские соглашения. Илья Пономарев в 2014-м году был единственным депутатом Государственной думы РФ, проголосовавшим против присоединения Крыма. На сегодня он живет в Киеве.
”В течение ближайших дней в Таллинне на Конференцию Леннарта Мери соберутся ведущие мировые эксперты по безопасности и дипломатии. Я очень рада что мы можем предложить публике качественную открытую дискуссию, в которой могу принять участие все желающие”, — сказала руководитель Фонда Открытой Эстонии Малл Хеллам.