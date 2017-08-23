Представители минюстов ЕС: память жертв коммунистических режимов требует расследования их преступлений

По приглашению министра юстиции Урмаса Рейнсалу в Европейский день памяти жертв коммунизма и нацизма в Таллинне собрались представители министерств юстиции, объединений жертв тоталитаризма и учреждений и организаций стран Европы, которые занимаются расследованием преступлений тоталитарных режимов и увековечиванием памяти жертв.

На встрече представителей министерств юстиции Европы представители Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Хорватии, Словакии, Венгрии и Чехии приняли совместное заявление, в котором отметили, что во время властвования европейских коммунистических диктатур казнили, убили, посадили в тюрьму, замучили, принудили к рабскому труду или депортировали сотни тысяч невинных людей.

"На протяжении более 25 лет, которые прошли с падения коммунистических режимов в Восточной и Центральной Европе, международная общественность не инициировала ни расследования, ни суда, как это сделали после окончания Второй мировой войны против виновных в преступлениях нацизма. Память жертв коммунистических режимов требует расследования их преступлений", — сообщило Министерство юстиции.

Напомним, что на днях министр юстиции, прозрачности и прав человека Греции Ставрос Контонис отказался принимать участие в этой конференции. Политик сослался на то, что ее суть и название ”Наследие преступлений коммунистических режимов в Европе 21 века” несут в себе опасный политический посыл, который может возродить напряжение времен Холодной войны, противоречит базовым ценностям ЕС и не отражает позицию правительства и народа Греции. ”Коммунизм и нацизм уравнивать нельзя ни в коем случае”, — сказал он.