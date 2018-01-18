18.01.2018, 13:32

Представители Евросоюза ознакомились с жилищной политикой Таллинна

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rus.delfi.ee
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Ehitamine Tallinnas
Ehitamine TallinnasFoto: Priit Simson

Сегодня свыше 40 представителей из многих государств Европейского Союза ознакомились с жилищной политикой Таллинна. Пояснения им давала вице-мэр нашей столицы Эха Вырк, предает Раэпресс.

Визит проходил в рамках реализуемых Тартуским региональным энергетическим агентством проектов. Гостей ознакомили с программой жилищного строительства в Таллинне, построенными в соответствии с ней социальными и муниципальными домами, разговор шел также о возможностях самоуправления содействовать развитию жилищного хозяйства, инноватиционных энергетических решениях при строительстве новых и реконструкции старых жилых зданий.

После семинара гости посетили муниципальные дома в Раадику и Меэлику, а также недавно вошедший в строй энергосберегающий Дом учителей.

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