Представитель производителя ИД-карт в Эстонии: я оповестил об уязвимости еще 15 июня

Эстонские учреждения не хотели заниматься проблемой ИД-карты перед летними отпусками, утверждает представитель Gemalto в Эстонии.

Исполнительный директор Trüb Baltic AS — представителя производящей ИД-карты Gemalto в Эстонии — Андреас Лехманн прокомментировал в социальной сети LinkedIn пост бывшего главного архитектора э-государства Департамента государственной инфосистемы (RIA) Андреса Кютта, в котором рассматривался кризис ИД-карты в Эстонии.

Лехманн написал в своем комментарии, что он оповестил Департамент полиции и погранохраны (PPA) и RIA о риске безопасности ИД-карты еще 15 июня. Он добавляет, что присутствовал при истории ИД-карты уже с ее рождения и, поскольку проект ИД-карты вошел в подростковый возраст, следует рассказать всю правду.

"Я оповестил эстонские учреждения (PPA и RIA) об этой уязвимости 15 июня 2017 года. /…/ В Северной Европе вечер накануне Яанова дня является началом длинного периода отпусков, который длится до конца августа. Осенью в Эстонии должны были пройти выборы в местные самоуправления, которые включали в себя и э-выборы в начале октября. Очень раздражает, когда такое сообщение приходит прямо перед Яановым днем. /…/ Разговор об этой угрозе обязательно испортил бы летние отпуска. Я полностью понимаю, почему власти поддались искушению замолчать это дело ", — написал Лехманн в комментарии в LinkedIn.

По словам PPA, слова Лехманна не соответствуют действительности. "PPA получил информацию о риске безопасности чипа ИД-карты 31 августа от Департамента государственной инфосистемы", — сообщил пресс-секретарь PPA Мартин Луйге.

Лехманн сказал Delfi, что он хочет отделять личные высказывания от позиций Trüb и Gemalto, но подтвердил, что все написанное в LinkedIn соответствует действительности.

"В тот день (15 июня) в 15-16 часов у меня была встреча в PPA, где я рассказал им об этом риске безопасности. Оттуда PPA передал информацию RIA, и примерно около 17 часов я говорил с RIA на эту тему по телефону. Это не позиция фирмы, но я лично знаю то, что они были осведомлены обо всем этом", — сказал Лехманн.

Пресс-секретарь RIA Хелен Ульдрих прокомментировала, что "об описанной уязвимости, которую обнаружили в производимом Infineon чипе чешские ученые, RIA проинформировали сами ученые в конце августа (не Gemalto или Infineon)", и добавила, что соответствующую информацию отправили в отдел CERT-EE отдела разрешения инцидентов RIA.