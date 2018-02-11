Представитель осужденного в РФ за шпионаж Суси: сначала он должен оправиться от шока и войти в колею

Представитель предпринимателя Райво Суси, осужденного в РФ за шпионаж и обменяного вчера на российского шпиона Артема Зинченко, сказал, что сейчас Суси нужно войти в колею.

”Вчера по прибытию в Эстонию мы говорили обо всем, кроме профессиональных планов Суси. Это был напряженный и активный день, мы занимались вопросами возвращения. Но, насколько мне известно, он хочет продолжить заниматься предпринимательской деятельностью”, — сказал Delfi присяжный адвокат Айвар Пильв.

Вчера Суси сказал прессе, что чувствует себя хорошо и для беспокойства нет причины. ”Тогда он несомненно чувствовал себя хорошо. Но, когда человек выходит после двухлетнего заключения в результате таких передряг, то положительные эмоции доминируют и некоторые проблемы забываются”, — отметил Пильв.

Подробности жизни в Эстонии они еще не обсуждали. ”Пусть он оправится от шока и психического напряжения и войдет в колею. Он хочет продолжать активную жизнь, а не сидеть сложа руки, так что скоро станет известно о его планах”, — сказал адвокат.

Пильв отметил вклад эстонских ведомств в работу над возвращением Суси на родину: ”Министерство иностранных дел Эстонии сделало все, что могло, для обеспечения контакта с Суси, понимания его проблем и оказания помощи. Консул Эстонии в России также общался очень активно и предупредительно и старался постоянно заниматься связанными с Суси вопросами”.