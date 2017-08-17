Представитель Maxima: собираемся поднять языковой вопрос на государственном уровне

Языковая инспекция наглядно показала 111 предписаниями, сделанными за полгода, что в магазинах Maxima в целом обслуживание клиентов на эстонском языке находится на очень плохом уровне. Другим торговым сетям сделаны единичные предписания. Предлагаем вашему вниманию развернутый комментарий ситуации, данный руководителем по связям с общественностью Maxima Eesti OÜ Катей Любобратец.

На сегодняшний в день в магазинах Maxima по всей Эстонии трудится 3000 человек, но в то же время свободными остаются около 100 рабочих мест, — обращает внимание Катя Любобратец. — Факт в том, что с каждым днем находить новых работников все сложнее, так как в Эстонии нет достаточного количества людей, желающих работать в секторе розничной торговли и обслуживания клиентов, и то же время подходящих для такой работы.

Из кандидатов, которые приходят на собеседования, к нашей команде присоединяются те, кто владеет эстонским хотя бы на базовом уровне — мы проверяем, насколько человек готов к работе и в этом плане. К сожалению, базовых знаний достаточно не в каждой ситуации, особенно в напряженной.

Поэтому мы уже годами ежедневно занимаемся этой проблемой и ищем возможности, чтобы развить языковые способности сотрудников, стараемся говорящих в повседневной жизни не на эстонском, вовлекать в эстонскую языковую среду.

Мы также предлагаем возможность для ротации, перехода на работу из региона в регион, например, из Ида-Вирумаа на Сааремаа. Предприятие оплачивает дорогу и проживание.

Осенью запустим проект обучения эстонскому языку на рабочем месте, в разработке которого нам помогал Таллиннский университет. Консультируем также всех работников в части требований к уровню знаний эстонского языка, языкового экзамена и всего, что этому сопутствует.

Конечно, в программу изучения языка в ближайшее время добавятся и другие начинания и возможности.

Учитывая сегодняшнее состояние эстонского рынка труда и оценку его будущего, мы должны признать, что в ближайшие годы может вырасти потребность в обучении эстонскому языку именно на рабочем месте.

Усилий только нашего предприятия, учитывая общую ситуацию, к сожалению, недостаточно. Поэтому планируем поднять соответствующие вопросы на государственном уровне.

Также мы открыты к встречам с представителями Языковой инспекции и готовы к обсуждению данной темы. Благодарим всех, кто помогает нашему персоналу понимающим отношением и конструктивными предложениями.