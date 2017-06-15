Представитель Lootus Sinuga: к нам может прийти любой человек, никто не должен нуждаться

В понедельник, 12 июня, у благотворительного объединения ”Lootus Sinuga” начался месяц сбора гречки для нуждающихся. Мы узнали у представителя организации Екатерины Пановой, как много людей участвует в такого рода мероприятиях, а также как обстоят дела с благотворительностью на сегодняшний день.

Организация ”Lootus Sinuga” была основана в январе 2013 года. Вначале она занималась только продуктовой поддержкой многодетных семей в Ласнамяэ. Однако со временем участники стали помогать также ветеранам, блокадникам, бездомным и беженцам с Украины.

Желающие приносят вещи или еду в пункты сбора — в Ласнамяэ или Мустамяэ. За счет этой помощи три раза в неделю организация раздает еду для нуждающихся.

Также проводятся ежемесячные акции. Каждый месяц волонтеры проводят акции по сбору определенных товаров. Сейчас, к примеру, проходит сбор гречки для многодетных семей, инвалидов и одиноких пожилых людей.

По словам Екатерины Пановой, в Эстонии живут отзывчивые люди, которые готовы помочь: ”Если я кидаю сообщение, что нужна срочная помощь, то пишет очень много людей и достаточно легко найти руки, которые свободны в данный момент”.

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