Предсказатели погоды на редкость единодушны: Рождество в Эстонии будет снежным!

На этой неделе в двери постучалась зима, выпал первый снег. Maaleht поинтересовался у давно знакомых знатоков погоды, начинается ли сейчас, по их мнению, настоящая зима и какой она будет на этот раз.

Любопытно, что перед похолоданием на прошлой неделе в Эстонии, в Алатскиви, например, прошли грозы. Чуть ли не самые сильные в этом году, оценивает виденное и услышанное предсказатель погоды Эйнар Ларетей, житель Ида-Вирумаа.

”Поздняя гроза, примерно через месяц после осеннего равноденствия, обычно означает длинную и теплую осень”, — отмечает он.

Но на этот раз гроза, напротив, унесла тепло, но только на некоторое время, убежден предсказатель. В ближайшее время нас ждет потепление, и только к концу ноября снова похолодает, пойдет снег.

”Предсказывая по плавнику окуня, можно сказать, что должно достаточно резко похолодать. Думаю, что сразу до ”-10” градусов, но не уверен, что тот снег пролежит долго”, — рассуждает Ларетей.

По мнению Ларетей, устойчивый снег выпадет к середине декабря. Рождество будет белым, но сильных морозов в свой местности (Алатскиви) он не предвидит.

По его предсказаниям, в целом зимний мороз в Эстонии не будет отличаться перепадами и останется сравнительно мягким. Снега, по его мнению, будет больше, чем в прошлом году, и он пролежит до весны.

Проживающий в Тарту предсказатель Маргус Арге вспоминает сезоны 1978/1979 и 1992/1993, когда предыдущие годы были похожи на нынешний, то есть тогда после холодной весны, нехорошего лета и дождливой осени, наступила лучшая зима, чем предыдущие. Его настораживает то, что в 1978 году мороз в декабре доходил до 30-40 градусов.

Слава самого холодного места в Эстонии, по его мнению, достанется Йыгевамаа — дойдет до минус 36 градусов. Он предвидит, что после 10 января будет теплее.

По мнению Арге, начало ноября будет выглядеть по-зимнему: снег и слякоть, минусовая температура. На некоторые дни ноября он предсказывает потепление, а на декабрь — снегопады. Он считает, что Рождество и Новый год будут снежными, а больше всего снега выпадет на Хийюмаа и в районе Пандивере.

Рябины в этом году много, а, по старинным предсказаниям, это предвещало штормовую осень. Арге предсказывает, что шторма на этот раз скорее будут происходить в зимние месяцы.

Аарне Отс из Вильяндимаа считает, что холода на этой неделе — логическое продолжение мокрой осени. Мокрые осени так и заканчиваются — морозом.

”Равномерного постоянного мороза, конечно, пока не наступит”, — поясняет Отс, верящий в то, что Рождество будет снежным. В то же время, и после него морозов до весны он не предрекает

”В целом грядет мягкая зима”, — обещает Отс.

Ильмар Тийсмаа из Пярнумаа некоторое время назад наблюдал за лесным муравейником, подобным пирамиде, с конусообразной верхушкой. По словам мужчины, это означает, что в ноябре будет еще немало дождей и слякоти, но в декабре придет настоящая зима, а перед Рождеством выпадет снег, который, вероятно, продержится до весны.

Рапламааский знаток погоды Арво Сайдла считает, что почти до конца ноября на термометре будет около ноля.

У него также есть в лесу муравейники, за которыми он постоянно следит, делая выводы о предстоящей погоде. Ему показалось, что муравьи не сильно торопились, утепляя свои дома. Муравейники не широкие, а высокие, что означает, что особенных морозов и снегопадов не предвидится.

Будучи заядлым рыбаком он изучает будущие зимы по плавникам рыб, но говорит, что они именно сейчас не помогают — для предсказаний по плавникам время наступает в начале декабря.

В декабре, по его мнению, мороз не будет сильнее 2-3 градусов, снега много не выпадет, но черным Рождество не останется, и точно снег будет в Ида-Вирумаа.

Энно Калде из Вооремаа предсказывает на конец ноября штормовую погоду, после которой начнется настоящая зима с небольшим количеством снега.

В ноябре будет преобладать легкая минусовая температура, слабые дожди, снег и штормовые ветра, обещает Энно Калде.

”Рождество начнется слабым холодом и снегом. В последний день праздников нагрянет традиционная рождественская оттепель, которая продлится до начала января”, — полагает Калде, считающий, что снег оттепель переживет. Зима, по его мнению, завершится в день весеннего равноденствия.