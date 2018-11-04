Предсказатель погоды: предстоящая зима будет безрадостной

”Особенной радости зима нам не принесет, при этом небывалых холодов или тепла тоже не будет”, — сказал Калде. Безрадостность, по его словам, будет выражаться в сильном ветре, шторме, осадках и переменчивой погоде. С 22 декабря ветер будет постоянно менять свое направление, температура воздуха будет колебаться от -5 до -20 градусов.

”Температуру ниже -20 градусов можно будет наблюдать 14 дней, и это означает, что эту зиму нельзя будет назвать ни теплой, ни холодной”, — отметил он и добавил, что ожидается один-два морозных периода.

Снежной предстоящая зима не будет: осадки будут выпадать достаточно часто, но потихоньку. Хотя есть и хорошая новость: на рождество ожидается снег. В середине марта в свои права начнет вступать весна и во многих местах снег к этому времени уже сойдет.

В ноябре и декабре погода будет также переменчивой, хотя в ноябре сильных холодов не ожидается.