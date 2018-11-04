04.11.2018, 16:22

Предсказатель погоды: предстоящая зима будет безрадостной

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rus.delfi.ee
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Предсказатель погоды: предстоящая зима будет безрадостной
Esimene lumi tuli Tartumaal tänavu oktoobri lõpus ajal, mil puud polnud jõudnud lehtedest loobuda.Argo Ingver

По словам предсказателя погоды Энно Калде, выпавший на прошлой неделе первый снег показывает, что грядущая зима в Эстонии будет полна ветра и шторма, пишет Maaleht.

”Особенной радости зима нам не принесет, при этом небывалых холодов или тепла тоже не будет”, — сказал Калде. Безрадостность, по его словам, будет выражаться в сильном ветре, шторме, осадках и переменчивой погоде. С 22 декабря ветер будет постоянно менять свое направление, температура воздуха будет колебаться от -5 до -20 градусов.

”Температуру ниже -20 градусов можно будет наблюдать 14 дней, и это означает, что эту зиму нельзя будет назвать ни теплой, ни холодной”, — отметил он и добавил, что ожидается один-два морозных периода.

Снежной предстоящая зима не будет: осадки будут выпадать достаточно часто, но потихоньку. Хотя есть и хорошая новость: на рождество ожидается снег. В середине марта в свои права начнет вступать весна и во многих местах снег к этому времени уже сойдет.

В ноябре и декабре погода будет также переменчивой, хотя в ноябре сильных холодов не ожидается.

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