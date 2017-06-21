Председательство Эстонии в ЕС ознаменуется большим концертом

В четверг, 29 июня, на площади Вабадузе состоятся большой концерт и пикник в связи с началом председательствования Эстонии в Совете Европейского Союза.

Начало празднества — в 18 часов, концерта — в 19.30, сообщает Раэпресс.

На двух сценах будут выступать лучшие музыканты и коллективы Эстонии. С приветствиями обратятся президент Верховного совета Европы Дональд Туск, президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

На площади будут создана зона кафе, работать рестораны национальной кухни и семейные ресторанчики.