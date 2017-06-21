21.06.2017, 07:45

Председательство Эстонии в ЕС ознаменуется большим концертом

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rus.delfi.ee
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Председательство Эстонии в ЕС ознаменуется большим концертом
Foto: Ilmar Saabas

В четверг, 29 июня, на площади Вабадузе состоятся большой концерт и пикник в связи с началом председательствования Эстонии в Совете Европейского Союза.

Начало празднества — в 18 часов, концерта — в 19.30, сообщает Раэпресс.

На двух сценах будут выступать лучшие музыканты и коллективы Эстонии. С приветствиями обратятся президент Верховного совета Европы Дональд Туск, президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

На площади будут создана зона кафе, работать рестораны национальной кухни и семейные ресторанчики.

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