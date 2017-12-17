Председательский кризис в Партии реформ длится уже около пяти лет: как развивались события

Кризис вокруг должности председателя в Партии реформ на самом деле длится уже около пяти лет. Сейчас реформисты надеются решить его, назначив на пост Каю Каллас. С чего же все началось?

Когда-то председателем Партии реформ был Андрус Ансип, и все было спокойно в "реформистском королевстве", но он начал уставать и хотел уехать работать в Европу.

Тогда было два претендента на его должность. Во-первых, это был Кристен Михал, но в 2012 году он оказался в центре сканадала с финансированием партии. А вторым кандидатом была Кейт Пентус-Розиманнус, но ее репутации нанесло непоправимый удар дело Autorollo.

В 2014 году Ансип окончательно устал, подал в отставку с поста премьер-министра и уехал в Брюссель, заняв должность вице-президента Еврокомиссии. Реформистам срочно нужно было найти нового председателя.

На смену Ансипу должен был вернуться из Бельгии Сийм Каллас. Каллас посмотрел, что творится в кулуарах партии, и улетел обратно в Бельгию. Тогда Ансип предложил должность председателя Урмасу Паэту, занимавшему пост министра иностранных дел. Паэт же решил поиграть в недотрогу и отказался, чтобы реформисты стали его упрашивать.

Естественно, упрашивать его никто не стал, и сформировался новый кандидат на пост — Ханно Певкур, который даже встречался с президентом как кандидат в премьер-министры. Одновременно с этим Таави Рыйвас активно занялся лоббирванием своей кандидатуры и склонил предпочтения верхов партии в свою пользу. В итоге Рыйвас с небольшим отрывом обогнал Певкура, и стал новым премьер-министром.

В 2016 году Центристская партия "выбросила за борт" Эдгара Сависаара, чтобы пробиться в правящую коалицию. Рийгикогу объявил Рыйвасу вотум недоверия, и ему пришлось покинуть пост премьер-министра и председателя Партии реформ. Новым председателем снова захотел стать Михал, но на внутрипартийных выборах одержал победу Певкур.

Но в этом году реформисты задумались — а не лучше ли будет партии во главе с Каей Каллас? Сама Каллас еще не решила, стоит ли игра свеч. Тем временем Певкур уже попросил однопартийцев поддержать ее кандидатуру, да и никто из реформистов не рвется в председатели.