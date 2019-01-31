Председатели комиссий по иностранным делам стран Балтии номинируют Bellingcat на получение Пулитцеровской премии

В письме о выдвижении относительно премии отмечено, что Беллингкэт способствовал созданию нового типа журналистики. Это — платформа, объединяющая признанных критиками и перспективных журналистов, которые занимаются расследованиями на базе открытых источников, работают в сотрудничестве и освещают международные темы, информация по которым отсутствует или является недостаточной. Несмотря на то, что бо́льшая часть работы в рамках журналистских расследований покрыта тайной, данная платформа демонстрирует ход своей работы и предоставляет детали о том, как соответствующая тема была найдена и какие методы применялись в ходе расследования. Таким образом они не только привлекают к участию членов общества, но и демонстрируют новый уровень прозрачности в освещении особо важных тем.

Председатель комитета по иностранным делам Сейма Литовской Республики Юозас Бернатонис отметил: ”В век гибридных угроз нам требуется гибридное реагирование, и команда Беллингкэта имеет все возможности для его создания. Их деятельность и журналистские расследования помогают защищать нашу демократическую систему от дезинформации и фальшивых новостей, которые распространяются с целью усилить раздробленность общества, враждебность и недоверие к демократии. Сейчас мы много говорим о фальшивых новостях, о фабриках троллей. Глядя в будущее, мы должны задуматься о вызовах, которые возникнут в связи с развитием искусственного интеллекта и стремительного развития новых технологий. Чтобы усилить нашу способность к сопротивлению, необходимы инициативы, продвигаемые активными членами гражданского общества. Беллингкэт служит тому прекрасным примером”.

В письме о выдвижении отмечено, что, как организация, Беллингкэт осветил и работал над некоторыми из наиболее крупных новостных сюжетов международного уровня. Они внесли беспрецедентный вклад в выяснение истины. Беллингкэт прекрасно зарекомендовали себя в сфере расследовательской журналистики. Признание успехов их расследовательской работы и вклада в создание нового типа журналистики назрело давно.

Bellingcat– это сайт, основанный британским журналистом и блогером Элиотом Хиггинсом, на котором он публикует статьи в жанре расследовательской журналистики из военных зон, о нарушениях прав человека и мире преступности. Внимание международной общественности сайт привлек в связи со статьями о гражданской войне в Сирии, войне на Донбасе и малазийским пассажирским лайнером, сбитым на Украине.

Пулитцеровскую премию с 1917 года присуждает специальный совет Колумбийского университета в Нью-Йорке согласно завещанию Джозефа Пулитцера.