28.11.2017, 14:20

Председателем Союза русских просветительных и благотворительных обществ избран Эдуард Томан

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rus.delfi.ee
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Ikoonide näitus, Vene kultuurikeskus, ikoon
Ikoonide näitus, Vene kultuurikeskus, ikoonFoto: Julia Kalinina

На отчетно-выборном съезде Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии 25 ноября председателем единогласно выбран директор Центра русской культуры, член Таллиннского горсобрания Эдуард Томан.

25 ноября состоялся отчетно-выборный съезд Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии. В настоящее время Союз объединяет 90 организаций.

После объединения в 2014 году всех культурно-просветительных и благотворительных обществ республики одну структуру председателем Союза был единогласно избран Юрий Тимофеевич Поляков. После его безвременного ухода из жизни обязанности председателя временно исполнял его заместитель Игорь Ермаков.

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