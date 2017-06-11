11.06.2017, 14:07

Председателем Социал-демократической партии переизбран Евгений Осиновский

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rus.delfi.ee
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Jevgeni Ossinovski
Jevgeni OssinovskiFoto: Tiit Blaat

Сегодня съезд социал-демократов переизбрал Евгения Осиновского на пост председателя партии. Кристен Канарик вновь утвержден генеральным секретарем, сообщает пресс-служба партии.

За то, чтобы Евгений Осиновский остался лидером соцдемов, проголосовали 404 делегата. Лишь 13 были против.

Кроме того, по предложению Евгения Осиновского съезд утвердил на пост генсекретаря Кристена Канарика.

Съезд Социал-демократической партии, который сегодня собрался в Пярну, выберет также вице-председателей, членов правления, ревизионную комиссию, комиссию по программе и уставу, избирательную комиссию, суд чести.

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