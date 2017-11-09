09.11.2017, 12:30

Председателем правления Ekspress Meedia станет Арго Виркебау

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rus.delfi.ee
EST
Председателем правления Ekspress Meedia станет Арго Виркебау
Tiit Blaat

В первом квартале 2018 года к руководству Ekspress Meedia приступает Арго Виркебау, который в последние 11 лет занимал должность исполнительного директора Tele2.

”Ценности Арго и нашего концерна одинаковы. Кроме того, его компетенция в технической сфере, финансовый опыт, знания о принципах функционирования СМИ и широкий кругозор создают комбинацию, жизненно необходимую для современного медиа-концерна”, — сказала председатель правления Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюйтсалу.

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