Председателем правления Ekspress Meedia станет Арго Виркебау

В первом квартале 2018 года к руководству Ekspress Meedia приступает Арго Виркебау, который в последние 11 лет занимал должность исполнительного директора Tele2.
”Ценности Арго и нашего концерна одинаковы. Кроме того, его компетенция в технической сфере, финансовый опыт, знания о принципах функционирования СМИ и широкий кругозор создают комбинацию, жизненно необходимую для современного медиа-концерна”, — сказала председатель правления Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюйтсалу.
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