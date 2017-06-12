Председателем комиссии по борьбе с коррупцией был избран Андрес Херкель

Сегодня на заседании специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией прошли внеочередные выборы председателя и заместителя председателя. Председателем специальной комиссии был избран Андрес Херкель, а заместителем председателя — Аннели Отт, сообщает Пресс-служба Рийгикогу.

Специальная комиссия по борьбе с коррупцией состоит из шести членов. В комиссию в настоящее время также входят Март Хельме, Антс Лаанеотс, Яанус Марранди и Калле Муули.

Внеочередные выборы прошли в связи с предложением фракции Свободной партии Эстонии назначить Андреса Херкеля членом специальной комиссии по борьбе с коррупцией вместо Артура Тальвика.

Специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией следит за применением установленных законами мер по борьбе с коррупцией. Комиссия обсуждает возможные случаи коррупции, в которых задействованы указанные в законе должностные лица, дает оценку этим случаям, осуществляет надзор за соблюдением членами Рийгикогу ограничений на деятельность, а также проверяет декларации экономических интересов. Один раз в год комиссия представляет Рийгикогу обзор своей деятельности.