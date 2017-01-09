Сегодня депутаты от Партии реформ единогласно избрали Ханно Певкура, который в субботу был также избран председателем самой партии.

"Партия реформ по-прежнему остается самой большой фракцией в Рийгикогу и сильнейшей оппозиционной силой. Мы громко и конструктивно высказываемся, если правительство делает ошибки. За короткий период своей деятельности они уже показали безразличие в отношении действующих законов и желание перевернуть эстонскою налоговую систему с ног наголову”, — заявил Ханно Певкур.

”Страшно слушать, что правительство хочет перейти на многолетние бюджеты, что показывает, что в последующие годы они не смогут придерживаться основ сбалансированности бюджета. Это будет ударом как для эстонской налоговой нагрузки, так и для предпринимательской среды”, — считает Певкур.