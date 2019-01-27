Председатель Украинского землячества Эстонии Евген Цыбуленко: я не хотел бы видеть Зеленского президентом Украины

"Украина — демократическое государство, и каждый кто хочет может идти в президенты. Это одно из достижений украинской демократии. Честно говоря, я не хотел бы видеть его президентом", — прокомментировал Цыбуленко.

"Это моя персональная точка зрения, никому ее навязывать не буду. Я считаю, что украинский народ сам в состоянии решить, за кого голосовать", — заключил Цыбуленко.

На На днях Зеленский представил предвыборную программу. ”Сразу хочу заверить — иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков”, — значится в программе.