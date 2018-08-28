Председатель собрания Пирита: строительство футбольного холла рядом с мемориалом жертвам коммунизма уже невозможно остановить

Раясалу сказала Delfi, что в протокол состоявшегося вчера вечером собрания было вписано заключение, согласно которому архитекторы с обеих сторон должны собраться и найти решение вопроса, как будет выглядеть футбольный холл со стороны мемориала. По словам Раясалу, планировка холла уже на финишной прямой и мемориал построили намного позже.

Делопроизводство по детальной планировке футбольного холла, по словам Раясалу, длится уже три года, и планировка началась задолго до того, как заговорили о мемориале. "Архитекторы должны были знать все это и связаться с планировщиком "Левадии" или архитектором, который будет его делать и оформлять, но кажется, что между собой не общались. Жаль, что это так", — отметила Раясалу.

По словам одного из авторов мемориала жертвам коммунизма Калле Веллевоога, проблема нуждается в решении и о ней говорится уже примерно год, то есть с того времени, как ситуация стала известна. "Мы передавали эту информацию Таллиннской горуправе, представители Riigi Kinnisvara AS ходили в горуправу показывать наши фотомонтажи, как эта ситуация будет выглядеть", — сказал Веллевоог.

А детальная планировка, по его словам, продвигалась все дальше, и в этом причина, почему эта тема снова была поднята. "Этим нужно было бы быстро заниматься до того, как на самом деле однажды может случиться, что одно строение, которое, может быть, не украсит эту ситуацию, там появится", — признал Веллевоог.