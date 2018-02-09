Председатель комитета Госдумы по делам СНГ: цель обвинений Прибалтики в адрес Москвы — привлечение внимания США

Департамент внешней разведки Эстонии опубликовал свой третий публичный рапорт, в котором больше всего внимания уделяется внутренней и внешней политике России.

Россия в 2018 году собирается вести кампанию по управлению информацией, говорят авторы документа. Подтверждением планов Москвы, по их мнению, является состоявшаяся 24 октября 2017 года международная научная конференция ”Войны и революции: 1917 — 1920: становление государственности Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы”.

Мероприятие было организовано Российской ассоциацией прибалтийских исследований (РАПИ) и Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова. ”Россия не ищет подлинного диалога или дискуссии — то есть создания платформы для академических отношений”, — уверены докладчики. По их мнению, Москва активно ищет историков из стран Балтии — ”представителей воображаемого противника” — для того, чтобы их участием в подобных мероприятиях легитимизировать свою пропаганду против Эстонии, Латвии и Литвы.

Становится традицией включение Фонда Горчакова в отчеты эстонских правоохранительных органов, сказал РБК PR-директор Фонда Иван Ксенофонтов. Организатором указанной в докладе разведки конференции была Российская ассоциация прибалтийских исследований, Фонд Горчакова предоставил грант на ее проведение, рассказал Ксенофонтов. В конференции приняли участие ученые с независимой точкой зрения, нацеленные на совместный поиск исторических фактов, о чем свидетельствует само название конференции, говорит Ксенофонтов.

”Кремлевская пропагандистская машина” не оставит без внимания и парламентские выборы в Литве, намеченные на осень 2018 года, отмечается в документе. Как и в 2017 году, Россия продолжит свои информационные атаки на Эстонию, Латвию и Литву, а также будет и дальше вести свою ”оппортунистическую внешнюю политику” — активно выступать против вхождения Финляндии, Швеции и некоторых балканских стран в НАТО. Кроме того, Москва будет налаживать более тесные связи с Сербией, Боснией и Герцеговиной, а также продолжит вмешиваться во внутренние дела Черногории в преддверии президентских выборов, прогнозирует эксперты.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) рассказал РБК, что обвинения в адрес Москвы транслируются из стран Прибалтики на протяжении последних лет. Их целью является привлечение внимания США и получение от них военной поддержки, уверен депутат. Одним из способов прекращения таких ”недружественных акций” является оказание экономического давления на эти страны, уверен депутат.