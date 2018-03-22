22.03.2018, 18:02

Председатель IRL — о выборах правления Рийгикогу: EKRE находится на побегушках у реформистов

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rus.delfi.ee
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Helir- Valdor Seeder
Helir- Valdor SeederFoto: Vallo Kruuser

Сегодня в Рийгикогу состоялись выборы правления. Спикером останется Эйки Нестор, вице-спикерами избраны Энн Ээсмаа и Калле Лаанет. По словам Марта Хельме, реформисты и члены EKRE сговорились. Первые проголосовали за Пыллуааса, а шесть членов от Консервативной партии, в свою очередь, поддержали Лаанета.

Председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер прокомментировал ситуацию так: ”Несмотря на разные спины и разожженные в прессе спекуляции, выборы правления Рийгикогу показали, что коалиционные договоренности соблюдаются стопроцентно”.

”В то же время Партия реформ и EKRE не соблюли договоренности, и братоубийственная война среди белок продолжается”, — добавил политик.

”Очевидно, что Партия реформ и EKRE заключила сделку именно для того, чтобы скрыть свои внутренние разногласия и пропажу части голосов за Калле Лаанета. Таким образом EKRE стала лишь средством во внутренних играх Партии реформ и находится на побегушках у них”, — резюмировал Сеэдер.

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