Предприниматели: все, что говорит Сарапуу о мусорном бизнесе, является неправдой

На прошлой неделе председатель правления AS Ragn-Sells Райн Вяэна и председатель правления AS Eesti Keskkonnateenused (EKT) Агро Лууде рассказали антикоррупционной спецкомиссии Рийгикогу о проблемах с вывозом мусора в столице.

На предыдущем заседании комиссии вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу утверждал, что его никогда не интересовал бизнес по вывозу мусора.

Лууде рассказал, что участие Сарапуу в мусорном бизнесе началось после того, как несколько фирм отказались продавать ему через подставное лицо свой бизнес. Он привел в пример фирму Raidix OÜ, у которой Сарапуу хотел приобрести 75% предприятия. ”Владелец Raidix OÜ должен был официально остаться владельцем и выполнять приказы Сарапуу. Но он не осмелился вступать в такую игру и продал фирму EKT”.

„После разговоров с несколькими фирмами Сарапуу решил через тендеры войти в мусорный бизнес с фирмой Baltic Waste Management (BWM), которую он скрыто контролирует. Город стал все успешнее признавать предложения BWM”, — сказал Лууде.

По словам Вяэна, все причастные к мусорному бизнесу уже три года знают о связи Сарапуу с BWM. ”Мы с удовольствием поговорили бы на эту тему с прокуратурой или КаПо, поскольку когда-то это должно закончиться”, — подчеркнул он.

Лууде сказал, что проблемы с вывозом мусора в столице начались с прихода Сарапуу на должность вице-мэра. ”Когда Арво Сарапуу в 2011 году стал вице-мэром, то весь Департамент окружающей среды был перестроен в целях обслуживания личных коммерческих интересов Арво Сарапуу и укрепления его империи”.

Вяэна заверил, что все, что говорит Сарапуу о переработке отходов, является неправдой. По его словам, Сарапуу говорил ему, что ”является политиком и иногда говорит такие вещи, в которые сам не верит”. Вяяна отметил, что Ragn-Sells пытался бороться с действиями города в 2016 году, после чего получил штраф за неправильное опорожнение контейнеров в размере 30 000 евро. ”Мы оспорили его в суде и сумма была уменьшена до 18 000 евро. После этого спора я пошел к Арво Сарапуу, и он спросил меня, понимаю ли я теперь, что с городом спорить не стоит и что кошелек города всегда толще, — рассказал Вяэна. — Мы полтора года молчали, а сейчас просто послали извещение об отказе от договора. Если бы мы этого не сделали, то понесли бы большие убытки”.

Вчера председатель комиссии Артур Тальвик послал Рийгикогу запрос относительно возможного злоупотребления со стороны Сарапуу. ”Исходя из решения спецкомиссии мы хотим получить информацию о том, поступали ли в связи с ним прокуратуре заявления о возбуждении уголовного дела и какова была реакция прокуратуры на эти заявления”, — значится в запросе.