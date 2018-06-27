Предприниматели Ласнамяэ ждут конкретных сроков утверждения детальных планировок

Предприниматели Ласнамяэ встретились с вице-мэром Таллинна Айваром Риисалу и старейшиной района Марией Юферевой, чтобы обсудить, как сделать центр города более дружественным к бизнесу.

Вице-мэр Айвар Рийсалу отметил, что своей главной задачей он видит установление четких сроков рассмотрения ходатайств детальных планировок, снижение излишней бюрократии и помощь предприятиям в продвижении на иностранных рынках. Предприниматели из строительного сектора подчеркнули, что процесс ходатайства детальных планировок, который затягивается на годы, препятствует развитию района.

По мнению предпринимателей, важно развивать транспортное сообщение Ласнамяэ с другими районами. Например, чтобы улучшить сообщение с Пирита необходимо продлить дорогу Мустакиви. Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева подтвердила, что в планы города входит не только продление дороги Мустакиви, но и строительство Раху теэ. ”Раху теэ улучшит связь между микрорайонами Ласнамяэ и значительно снизит нагрузку на внутриквартальные дороги”, — пояснила Юферева.