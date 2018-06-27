27.06.2018, 19:54

Предприниматели Ласнамяэ ждут конкретных сроков утверждения детальных планировок


rus.delfi.ee
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vaade Lasnamäele
vaade LasnamäeleFoto: Andres Putting

Предприниматели Ласнамяэ встретились с вице-мэром Таллинна Айваром Риисалу и старейшиной района Марией Юферевой, чтобы обсудить, как сделать центр города более дружественным к бизнесу.

Вице-мэр Айвар Рийсалу отметил, что своей главной задачей он видит установление четких сроков рассмотрения ходатайств детальных планировок, снижение излишней бюрократии и помощь предприятиям в продвижении на иностранных рынках. Предприниматели из строительного сектора подчеркнули, что процесс ходатайства детальных планировок, который затягивается на годы, препятствует развитию района.

По мнению предпринимателей, важно развивать транспортное сообщение Ласнамяэ с другими районами. Например, чтобы улучшить сообщение с Пирита необходимо продлить дорогу Мустакиви. Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева подтвердила, что в планы города входит не только продление дороги Мустакиви, но и строительство Раху теэ. ”Раху теэ улучшит связь между микрорайонами Ласнамяэ и значительно снизит нагрузку на внутриквартальные дороги”, — пояснила Юферева.

Также старейшина района выразила надежду, что в ближайшие годы будет достигнуто принципиальное соглашение между Таллинном и правительством о реконструкции Петербургского шоссе.

На встрече также обсуждалось, что развитие новых проектов привело к быстрому увеличению количества автомобилей на дорогах и пробкам. Обсуждались даже такие масштабные идеи, как строительство монорельса для разгрузки города от машин.

По итогам встречи было также принято решение запустить совместный проект управы и предприятий Ласнамяэ, в рамках которого студентам будут предложены места для прохождения практики на различных предприятиях района.

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