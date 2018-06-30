30.06.2018, 18:51

Предприниматель Олег Сынаялг: семья обеспокоена происшествием со стрельбой

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rus.delfi.ee
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Tulistamine Tallinna kesklinnas, Pärnu maanteel
Tulistamine Tallinna kesklinnas, Pärnu maanteelFoto: Jaanus Lensment

По данным Delfi, сегодня утром в Таллинне на Пярнуском шоссе, рядом с баром Café VS стрельбу устроил сын Вийви и Олега Сынаялгов Таави. Олег Сынаялг прокомментировал Delfi, что семья очень обеспокоена данным происшествием. По его словам, Таави использовал оружие для самообороны.

"По предварительным данным, мы знаем, что это была самооборона. У Таави есть действующее разрешение на оружие. Просим журналистов не спекулировать и подождать официального сообщения от полиции, а также не обвинять его [Таави], пока не будут установлены точные обстоятельства", — прокомментировал Олег Сынаялг и попросил, чтобы семью не беспокоили в это тяжелое для них время.

Сегодня в Таллинне, примерно в 9:15, на Пярнуском шоссе, рядом с баром Cafe VS произошла стрельба.

По словам очевидца, около бара стояла группа людей — они курили и разговаривали. "Между ними зашел спор и в какой-то момент появился пистолет, — рассказывает очевидец. — Все произошло очень быстро. Один выстрелил другому, по всей видимости, в плечо".

Пресс-секретарь полиции Барбара Лихтфельдт сообщила, что согласно первоначальным данным, между двумя мужчинами завязалась драка. 34-летний мужчина достал из своей машины пистолет и выстрелил в руку 26-летнего молодого человека.

Стрелявший задержан и доставлен в полицейский участок, пострадавший в больнице. Место происшествия оцеплено, там работаю криминалисты. У открывшего огонь мужчины есть действующее разрешение на огнестрельное оружие.

Детали происшествия будут установлены в ходе расследования.

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Предприниматель Олег Сынаялг: семья обеспокоена происшествием со стрельбой

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По данным Delfi, сегодня утром в Таллинне на Пярнуском шоссе, рядом с баром Café VS стрельбу устроил сын Вийви и Олега Сынаялгов Таави. Олег Сынаялг прокомментировал Delfi, что семья очень обеспокоена данным происшествием. По его словам, Таави использовал оружие для самообороны.
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