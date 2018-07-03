03.07.2018, 20:10

Предприниматель — о субботней стрельбе: я не знал о возможных проблемах с наркотиками у моего сына

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rus.delfi.ee
EST 5
Ettevõtjad ja nende kopterid
Ettevõtjad ja nende kopteridFoto: Tiit Blaat

В субботу сын известного предпринимателя устроил в центре Таллинна стрельбу, а позже по ходатайству прокуратуры был заключен под стражу. По имеющимся у прокуратуры данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

В субботу в Таллинне, примерно в 9:15, на Пярнуском шоссе, рядом с баром Cafe VS произошла стрельба. 34-летний Таави Сынаялг ранил в руку 26-летнего мужчину.

По словам его отца Олега Сынаялга, он впервые слышит о возможных проблемах с наркотиками у его сына.

Вы можете сейчас говорить? Хотела бы узнать про Вашего сына.

Знаете, я сейчас не особо хочу об этом говорить.

Я все же хотела бы спросить: вчера прокуратура сообщила, что во время субботнего инцидента Таави Сынаялг был под наркотиками. Вы знали, что у Вашего сына проблема с наркотиками?

Нет.

Это было для Вас неожиданностью?

Да. Он взросный человек. Ему 34 года. У него — своя семья и ребенок. Он не мой маленький ребенок. Меня очень беспокоит вообще отношение СМИ ко всей сложившейся ситуации. Он — самостоятельный человек и сам принимает решения. Я за него не в ответе. Другое дело, что в плане СМИ меня волнует, что все грехи, начиная с первородного… Вы можете, положа руку на сердце, сказать, что никогда не ошибались?

Это на совести журналистов. Такое навешивание ярлыков. Все люди ошибаются, все делаем ошибки и стараемся стать лучше. Я очень прошу журналистов: давайте не будем сеять ненависть в нашей маленькой Эстонии!

Это, конечно, прекрасная мысль, но все же: вы узнали о связи с наркотиками из медиа или из полиции?

ТОП

Нет. У меня нет никакого дополнительного источника. Меня вообще в Таллинне не было, когда это все случилось. У меня ровно столько же информации, сколько и у Вас. И ни грамма больше. Все это — шок, все это очень огорчило меня. Я растил своих детей законопослушными, с высокими жизненными ценностями, но, конечно же, выбор за ними. Все мы свободные люди, в свободном мире и свободны делать свой выбор.

Вы видели своего сына после субботы?

Нет.

У Вас не было такой возможности?

Нет. У меня нет никакой возможности выйти с ним на контакт — только у его адвоката.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
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Спасибо за ответы и удачи!
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