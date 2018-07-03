Предприниматель — о субботней стрельбе: я не знал о возможных проблемах с наркотиками у моего сына

В субботу сын известного предпринимателя устроил в центре Таллинна стрельбу, а позже по ходатайству прокуратуры был заключен под стражу. По имеющимся у прокуратуры данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

В субботу в Таллинне, примерно в 9:15, на Пярнуском шоссе, рядом с баром Cafe VS произошла стрельба. 34-летний Таави Сынаялг ранил в руку 26-летнего мужчину.

По словам его отца Олега Сынаялга, он впервые слышит о возможных проблемах с наркотиками у его сына.

Вы можете сейчас говорить? Хотела бы узнать про Вашего сына.

Знаете, я сейчас не особо хочу об этом говорить.

Я все же хотела бы спросить: вчера прокуратура сообщила, что во время субботнего инцидента Таави Сынаялг был под наркотиками. Вы знали, что у Вашего сына проблема с наркотиками?

Нет.

Это было для Вас неожиданностью?