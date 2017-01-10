Тело лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова нашел более чем через сутки после убийства "оказавшийся там случайно обеспокоенный гражданин". Госпрокуратура отправила в пятницу в Пярнуский уездный суд уголовное дело обвиняемого в убийстве Таранкова Юрия Воробья.

13 сентября рано утром около 5 часов Николай Таранков, которого называли лидером преступного мира Эстонии, по своему обыкновению отправился на рыбалку в Ляэнемаа на побережье залива Саунья, пишет Eesti Päevaleht. Он ездил туда часто, как один, так и с водителем. Таранков не мог предвидеть, что в этот раз он должен был взять с собой водителя-телохранителя. Проблем как будто не было. Он не мог считать угрозой прежние перебранки и горячие споры со своим крестником Юрием Воробьем (36), сыном его давнего друга Юрия Воробья, который сейчас сидит в тюрьме за наркопреступление. (За наркопреступление находится в тюрьме и мать Юрия Светлана Воробей). К тому же, все знавшие Таранкова люди знали: когда Коля на рыбалке, он проблемы не решает и нет смысла его беспокоить. В преступных кругах также было известно, что если Коля что-нибудь решил, то решения он не изменит.

Таранков ранее много раз вытаскивал крестника из историй, в которые тот попадал. Из каких именно, не ясно, но указывают, что у Воробья были проблемы с другими преступниками, с которыми Таранков якобы помогал сгладить отношения.

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