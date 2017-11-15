Предполагаемый агент ФСБ Васильев: заядлый геймер, пытавшийся проникнуть в госинфосистему

Geenius.ee пишет, что подозреваемый в работе на ФСБ Алексей Васильев, которого КаПо задержала на границе в Нарве, тратил тысячи часов на компьютерные игры. Активно играл он и за пару дней до своего задержания.

По словам вице-канцлера Министерства внутренних дел Эркки Коорта, в случае Васильева удалось доказать прямую связь с ФСБ.

”Он был не простой интернет-хулиган. Это была попытка другого государства проникнуть в нашу инфосистему”, — прокомментировал Коорт.

Как говорит Коорт, во время кибер-атак 2007 годв не удалось никого привлечь к ответственности. Теперь же было успешно доказано, что спецслужбы другой страны использовала агента для того, чтобы проникнуть в компьютерную систему Эстонии, находясь на территории страны.

Однако по словам экспертов, в отношении предполагаемого хакера вызвал вопрос тот факт, что он прибыл в Эстонию так сказать пешком, чтобы взламывать инфосистему.

”Старые-добрые методы могут часто быть более успешными [чем современные]”, — прокомментировал Коорт.

Алексей Васильев подозревается в направленной против ЭР деятельности ненасильственного характера и подготовке киберпреступления. По данным КаПо, целями его деятельности должны были стать госучреждения Эстонии.

Подозрения выдвинуты по статьям 216/1 и 233. Статья 233 рассматривает совершенное иностранцем преступление ненасильственного характера против независимости и суверенитета или территориальной целостности ЭР и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до 15 лет.

Статья 216/1 рассматривает подготовку киберпреступления, то есть создание или адаптацию устройства или компьютерной программы, при помощи чего можно было получить доступ к компьютерным системам.