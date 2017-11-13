Предполагаемый агент ФСБ обучался в Вирумааском колледже ТТУ автоматизации технологических процессов

Задержанный в Эстонии предполагаемый агент ФСБ, которым, по данным российского портала 47news.ru, является 20-летний студент Алексей Васильев, учился в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета на специальности ”автоматизация технологических процессов”.

Пресс-секретарь колледжа Анна Кльюсаар подтвердила Delfi, что Васильев поступил к ним на учебу этим летом и принимал активное участие в учебном процессе до конца позапрошлой недели.

Обучение автоматизации технологических процессов предполагает обучение моделированию, анализу и автоматизации различных этапов производства. По словам Кальюсаар, Алексеев не сообщал колледжу о задержании и они узнали о случившемся из прессы.

Молодой человек является гражданином РФ и подозревается в направленной против ЭР деятельности ненасильственного характера и подготовке киберпреступления. Целями его деятельности должны были стать госучреждения Эстонии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование ведет Полиция безопасности под руководством Государственной прокуратуры.

Мужчине подозревается по статьям 216/1 и 233. Статья 233 рассматривает совершенное иностранцем преступление ненасильственного характера против независимости и суверенитета или территориальной целостности ЭР и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до 15 лет.

Статья 216/1 рассматривает подготовку киберпреступления, то есть создание или адаптацию устройства или компьютерной программы, при помощи чего можно было получить доступ к компьютерным системам.