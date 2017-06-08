Предоставит ли Эстония убежище экс-путинисту из Башкирии?

Бывший активист прокремлевской организации ”Молодая Гвардия” Константин Чадлин попросил в Эстонии политического убежища, пишет Eesti Päevaleht.

Руководитель Харкуского центра временного задержания Кристо Ленсмент подтвердил, что Чадлин находится в Эстонии, но, поскольку речь идет о просителе убежища, более подробную информацию предоставить не представляется возможным.

Стоит отметить, что ранее Чадлин был активистом Молодой гвардии партии ”Единая Россия”, но в феврале нынешнего года вступил в противоположную по идеологии организацию ”Открытая Россия”, основателем которой является Михаил Ходорковский.

Чадлин вел деятельность в Уфе. По данным ”Эхо Москвы”, активист покинул Россию после предъявления ему, как он утверждает, ложного обвинения в мошенничестве (продажа угнанных автомобилей).

Координатор ”Открытой России” в Башкирии Андрей Потылицин считает, что за обвинениями стоят политические мотивы.

Издание отмечает, что принимая во внимание прокремлевскую деятельность, которую Чадлин вел ранее, маловероятно, что Эстония сможет удовлетворить его ходатайство о предоставлении убежища.