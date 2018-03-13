Предложенный EKRE законопроект о гимне провалился

На сегодняшнем заседании Рийгикогу обсуждал предложенный EKRE законопроект о гимне.

Он был отклонен. 51 голос — против.

Согласно представленному Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) и вызвавшему бурную реакцию общественности законопроекту, исполнять гимн можно во время государственных праздников, государственных церемоний и других праздничных мероприятий с соблюдением добросовестной практики. Во время исполнения гимна мужчины в гражданской одежде снимают головные уборы, а лица в форме отдают честь, прикладывая руку к головному убору.