13.03.2018, 12:08

Предложенный EKRE законопроект о гимне провалился

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дополнено в 12:51
rus.delfi.ee
EST 2
EV100
фото иллюстративноеFoto: Jaanus Lensment

На сегодняшнем заседании Рийгикогу обсуждал предложенный EKRE законопроект о гимне.

Он был отклонен. 51 голос — против.

Согласно представленному Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) и вызвавшему бурную реакцию общественности законопроекту, исполнять гимн можно во время государственных праздников, государственных церемоний и других праздничных мероприятий с соблюдением добросовестной практики. Во время исполнения гимна мужчины в гражданской одежде снимают головные уборы, а лица в форме отдают честь, прикладывая руку к головному убору.

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