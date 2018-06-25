”Предложения заняться сексом поступают ежедневно”. Столичная стриптизерша рассказала о превратностях профессии и высоких заработках

Свою первую работу в стриптиз-клубе Арабелла нашла на CV Keskus четыре года назад. Она училась в университете и ей нужна была работа с достаточным доходом и гибким графиком. И, как признается девушка, такие места манили ее всегда. Это мир, который ей нравится и в который она хорошо вписывается.

В объявлении, о котором идет речь, в качестве должности было указано ”официантка”, но, как выяснилось позже, рабочие обязанности здесь намного шире: приватный танец у Арабеллы заказали уже на второй день ее ”вступления в должность”.