25.06.2018, 17:35

”Предложения заняться сексом поступают ежедневно”. Столичная стриптизерша рассказала о превратностях профессии и высоких заработках

 (10)
Лаура Маллене
Лаура Маллене
EST
”Предложения заняться сексом поступают ежедневно”. Столичная стриптизерша рассказала о превратностях профессии и высоких заработках
Illustratsioon: Toom Tragel

Работающая стриптизершей Арабелла поведала изданию Eesti Päevaleht о своей профессии, заработках и подстерегающих опасностях.

Свою первую работу в стриптиз-клубе Арабелла нашла на CV Keskus четыре года назад. Она училась в университете и ей нужна была работа с достаточным доходом и гибким графиком. И, как признается девушка, такие места манили ее всегда. Это мир, который ей нравится и в который она хорошо вписывается.

В объявлении, о котором идет речь, в качестве должности было указано ”официантка”, но, как выяснилось позже, рабочие обязанности здесь намного шире: приватный танец у Арабеллы заказали уже на второй день ее ”вступления в должность”.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Предложения заняться сексом поступают ежедневно”. Столичная стриптизерша рассказала о превратностях профессии и высоких заработках

25.06.2018
Работающая стриптизершей Арабелла поведала изданию Eesti Päevaleht о своей профессии, заработках и подстерегающих опасностях.
Подробнее

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ| 0:2 и красная карточка - итоги первого тайма матча Россия - Уругвай

25.06.2018
В понедельник, 25 июня, Россия и Уругвай будут бороться за первое место группы А. Саудовская Аравия и Египет также проведут встречу, но за третью и четвертую строчку. Начало двух матчей в 17:00. Читайте онлайн-трансляцию Delfi.
Подробнее


В Ляэне-Вирумаа — вновь массовая гибель пчел: в пробах обнаружены следы пестицидов

25.06.2018
Министерство сельского хозяйства получило два сообщения о погибших в Ляэне-Вирумаа и на Сааремаа пчелах. В погибших на Сааремаа пчелах следы пестицидов обнаружены не были, подробности инцидента выясняет Ветеринарно-продовольственный департамент, пишет Maaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ФОТО: "Что за флаг?" Эстонские болельщики взяли на ЧМ триколор ЭР и вызвали любопытство у охраны

25.06.2018
Эстонские болельщики вновь покоряют стадионы и матчи чемпионата мира по футболу в России. Теперь они посетили матч Англия — Панама (6:1) в Нижнем Новгороде и взяли с собой флаг Эстонии. Глеб Синицин (на фото) ответил на несколько вопросов специально для Delfi.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106702004
150,30 €
90,18 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-15% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JSU/02A
189,- €
160,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов: мне пока никто не предлагал занять место мэра

25.06.2018
На прошлой неделе Госсуд решил не рассматривать апелляцию приговора суда второй инстанции, поданную защитниками председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова, который таким образом окончательно был признан виновным в мошенничестве и должен освободить место руководителя горсобрания. Какие именно перестановки произойдут в коридорах нарвской власти, пока неизвестно.
Подробнее



ФОТО | Эстонские миллионеры Липинские выставили на продажу очень дорогой дом

25.06.2018
В центре Таллинна, на Нарвском шоссе, выставлен на продажу дом стоимостью 2,5 миллиона евро. Как стало известно, продающие в столь “сладком” месте недвижимость — богатейшие люди Эстонии, члены известного клана.
Подробнее