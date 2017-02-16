Предложение: случаями притеснения в университетах должен заниматься независимый и анонимный совет

За опубликованной во вчерашнем номере Eesti Päevaleht статьей "Преследования со стороны начальника вынудили женщину бросить диссертацию и работу" последовала критика бездействия руководства ТУ.

"Один из крупнейших работодателей и лидеров развития общества Эстонии не может себе позволить ситуацию, когда серьезный конфликт, вне зависимости от того, между работниками или тем более между студентом и работником, остается основательно не расследованным, при этом без привлечения независимых сторон", — сказала председатель студенческой организации Тартуского университета Реэлика Алунурм, пишет Eesti Päevaleht.

По словам председателя правления Союза студенческих организаций Эстони Яануса Мюйра, случившееся показывает необходимость создать в университетах независимый и анонимный совет, как в США и Англии. "Мы предлагали это и в рамках создания нового Закона о высшем образовании", — сообщил Мюйр. "Сейчас у студента есть варианты обратиться к руководству института или факультета. К сожалению, мы должны считаться с малым размером эстонского государства и академической общины, где личные отношения играют очень большую роль, конфликтов между собой советуют избегать и царит круговая порука", — пояснил Мюйр. "То, что данный случай мог длиться так долго, показывает недостаточный интерес со стороны персонала университета или неспособность заниматься проблемой", — выразил он сожаление.

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ТУ после описанного случая составил инструкцию по равному обращению, которая среди прочего в случае проблем советует обращаться к руководителю института. "Руководитель же института может отнестись к проблеме предвзято, когда на карту поставлено ухудшение учебной работы или потеря грантов", — посчитала Аланурм.

Не будут регулировать

Ректор же университета Волли Кальм посчитал эффективным помощником именно новую инструкцию. "Университет никогда не будет регулировать интимные отношения совершеннолетних людей по взаимному согласию — право на неприкосновенность частной жизни, в том числе на принятие касающихся частной жизни решений, является конституционным правом человека. Но это не означает, что проблемы в личной жизни могут переноситься на трудовую или академическую жизнь, и, разумеется, инструкция помогает разрешить и такие ситуации", — сказал Кальм об инструкции до выхода вчерашней статьи.

Как писали, в заключенном с продавшим жалобу докторантом соглашении университет пообещал, что составит для работников инструкцию по равному обращению. При составлении консультировали специалисты из академического круга. Но окончательный вариант инструкции разочаровал их, потому что она настолько "беззубая", что не исключает проблемы, которые возникли в описанном случае. Например, руководству предложили осуждать отношения между преподавателями и студентами, но университет исключил это из инструкции. "Это особенно важно в образовательных и научных учреждениях, где вертикаль авторитета между начальником и подчиненным и преподавателем и студентом усилена и поэтому потенциал, чтобы воспользоваться, больше (научному сотруднику трудно найти другого руководителя из-за специфики исследовательской работы и т. д.)", — пояснил научный сотрудник Института Ремарка Нью-Йоркского университета Аро Вельмет, который был одним из тех, кто консультировал при создании инструкции.

Надо обучать

"С одной стороны, следует конкретизировать инструкцию по равному обращению, и, с другой стороны, следует реально обучать как работников, так и руководство, — считает Вельмет. — По описанию EPL кажется, что полгода после публикации инструкции, например, один руководитель по коммуникациям был не в курсе элементарных этических норм, не говоря уже об инструкции по равному обращению".

"Инструкции и процедуры можно писать, но если отношение такое, что случаи притеснения — личное дело людей и "для танго нужны двое" или, еще хуже, начинают обвинять потерпевшего, ничего не изменится. В этой описанной EPL истории речь идет о грубом злоупотреблении и коррупции", — заявила доцент аудиологии Манчестерского университета, выпускница ТУ Кай Уус, которая также обсуждала проблему с представителями ТУ.