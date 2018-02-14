Прецедент: раколова посадили в тюрьму за незаконную ловлю. Инспекция сейчас особенно бдительна

Инспекция окружающей среды трудится во имя того, чтобы Эстония не превратилась в помойку для развитых стран Запада, пишет Eesti Päevaleht.

По данным ведомства, за последние пять лет количество заведенных уголовных дел максимально. В общем в прошлом году за нанесение ущерба окружающей среде было заведено 39 уголовных и 1 186 дел о проступке.

По словам руководителя группы следователей по делам о нарушениях в охране природы Рокко Отса, ввиду сложившейся ситуации ведомством организован продуктивный и целенаправленный надзор. Большинство преступлений по-прежнему связаны с нарушением правил рыбной ловли.

”В том числе мы учитываем и противозаконную ловлю раков, и тут — также подъем: в прошлом году на Сааремаа было девять случаев. В общем же преступления те же, то есть традиционно их больше всего в рыболовстве, лесоводстве и приисках”, — поведал Отс.

Более частое обнаружение нарушений в сфере ловли, вероятно, и заключается в целенаправленном надзоре за местами обитания лососе- и ракообразных, а также более эффективном контроле данных о рыбной ловле. В прошлом году впервые назначили реальное тюремное заключение за незаконную ловлю раков: мужчина без соответствующего разрешения отлавливал раков на озере Пангоди (в Тартумаа — прим. ред.)

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