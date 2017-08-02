Прецедент! Мать-веган виновна в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка

Женщина полтора года находилась под следствием, так как неправильным питанием причинила тяжкий вред здоровью своего десятимесячного ребенка. Мать признали виновной, она обязана оплатить лечение, пишет Eesti Ekspress.

Десятимесячного мальчика родители на руках принесли в Таллиннскую детскую больницу. Это случилось 8 февраля прошлого года. Его состояние было опасным для жизни. Из-за спазма гортани ребенку было трудно дышать. Врачи оценили его состояние как тяжелое и вместе с матерью оставили на лечение в отделении для новорожденных. Кроме проблем с дыханием, он был недоразвит месяца на три.

У малыша кровь на анализ. Выяснилось, что у него — серьезный гиповитаминоз: низкий уровень В12 и D, а также серьезная гипокальцемия и гипофосфатемия. Этими факторами и были вызваны проблемы с обменом веществ и судороги, что привело к опасному для жизни состоянию.

В чем же дело?

Недостаточное питание

Выяснилось, что мать средних лет — веган, то есть полностью отказалась от всех продуктов животного происхождения. В ее рацион не входят молоко и его производные, мясо, рыба и яйца. Мать поведала, что к советами по питанию, данным семейным врачом, она не прислушивалась. Также она никогда дополнительно не давала малышу D-витамин. Семейные же врачи советуют делать это уже с первых дней жизни.

Врачи сошлись во мнении, что своим поведением — недостаточным кормлением — мать причинила здоровью ребенка тяжкий вред.

10 февраля 2016 года в Детской больнице состоялся консилиум врачей. Было решено, что с ребенком на протяжение долгого времени обращались ненадлежащим образом, а также не заботились о состоянии его здоровья. О данном случае было сообщено как в полицию, так и в службу защиты детей.

По словам управляющего отделом защиты детей Пыхьяской префектуры полиции Реймо Райвета, у них было десять дней, чтобы решить: заводить ли уголовное дело. Однако выбора тут не было: как судебный врач, так и лабораторные анализы подтвердили, что к данному опасному для жизни состоянию мальчика привело недостаточное питание на протяжение долгого времени.

На основании имевшейся информации прокурор Леа Пяхкель девять дней спустя, то есть 19 февраля, завела уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за причинение тяжкого вреда здоровья ребенку по неосторожности.

"Это была единственная статья, на основании которой можно было завести дело, так как подозрение могло тут возникнуть лишь в следствие непредусмотрительности. Поскольку мы имеем тут дело с нехваткой витаминов, то едва ли тут могло бы быть намерение", — объяснил Райвет.

Для Эстонии это — прецедент. До сих пор до правоохранительных органов не доходило ни одного случая о детях, попавших в настолько серьезное положение при подобных обстоятельствах.

Вера в интернет

Полиции стало ясно весьма быстро, что отец и мать очень пекутся о своем ребенке и пытаются о нем заботиться как можно больше. Выяснилось, что мама на протяжение долгого времени — веган. Отец же рассказал стражам порядка, что время от времени ест мясо, но оно ему не нравится.

Женщина поведала, что верит альтернативным источникам и приведенным в них советам по кормлению ребенка, и прежде всего следует избегать витаминов.

"Мать полагала, что их давать не надо. Она сказала, что читала в интернете, и там один человек сказал, что D-витамин и мясо младенцам давать не надо. Из интернета мать получила подтверждение своему стилю жизни, однако, увы, не оценила правдивость этой информации", — объяснял Райвет первопричины проблемы со здоровьем ребенка.

Данную информацию действительно отыскать в интернете несложно. Если ввести в Google фразу "D-vitamiini puudus" ("нехватка витамина D" — прим. ред.), среди ответов можно найти множество постов на форуме Perekool.ee, где матери рассказывают, что не дают своим детям этот витамин — "он вызывает газы".

"Мать раскаивается, что поверила интернету больше, чем врачам", — поведал Райвет. "Они поняли и признали, что вызвали у ребенка настолько тяжелое состояние. Они заботились о нем — это было ясно. Но просто знания и умения были недостаточными".

Но незнание не освобождает от наказания, и в ходе уголовного дела была установлена вина матери.

Следствие по делу намеренно велось так долго — полтора года, чтобы мать и ребенок, проживающие в Таллинне, постоянно находились бы в поле зрения полиции и врачей.

"И не только. Мы попросили и службу защиты детей, чтобы они наблюдали за этой семьей. Это был исключительный случай, у нас была лишь одна цель — чтобы с ребенком все было бы нормально", — сказал Райвет.

Мать под подозрением

Полиция допросила женщину в июне прошлого года. Выяснилось, что она давала своему малышу в основном грудное молоко, которое было очень нежирным, а также отвар. По ее мнению, она делала все, чтобы ребенок получил бы необходимые питательные вещества. Мать глубоко раскаивается о своем поведении.

Пару недель назад, в середине июля, следователь полиции предъявил матери подозрения в ненадлежащем обращении с ребенком. Прокурор Пяхкель матери обвинения не вынесла, и уголовное дело было прекращено с опортунитетом. Проще говоря, это означает, то мать виновна, но вина ее невелика.

Прокурор Пяхкель пояснила, что, по оценке прокуратуры, собранные в ходе дела доказательства подтверждают факт совершения преступления, однако, ввиду дальнейшего законопослушного поведения женщины отсутствует необходимость наказывать ее в уголовном порядке. Мать обязана выплатить Больничной кассе все связанные с лечением ребенка расходы — примерно 1 700 евро. К настоящему времени это обязательство выполнено.

Реймо Райвет решением удовлетворен. "Юридически мать совершила преступление, но наказана она по-иному — страхом за жизнь своего ребенка. Государство не должно более наказывать этого человека. Я согласен с прокурором".

Сейчас мальчику два с половиной года, за ним постоянно следят врачи. Его показатели здоровья в норме, он потребляет и мясо.

"Не нам наказывать за незнание и за веру во что бы то ни было. Для нас самое главное — чтобы ребенком было все в порядке", — добавил Райвет.

Родители пообещали быть готовыми к дальнейшему адекватному сотрудничеству с медперсоналом. Семьей занимаются и сотрудники службы по охране детства. Как известно, родители с ребенком регулярно посещают семейного.

Врач — о веганстве

В ходе следствия полиция проконсультировалась с врачами различных профилей. Одна из медиков, выносившая оценку состоянию здоровья ребенка, эндокринолог детской больницы и директор Союза педиатров Эстонии Юлле Эйнберг. Она неоднократно и открыто говорила, что веганство детям не подходит. Например, в марте прошлого года газета Pealinn опубликовала интервью c Эйнберг, в котором врач, по всей видимости, описывала именно данный случай.

"Гипокальцемия — низкий уровень кальция в крови, гипофосфатемия — низкий уровень фосфора в крови. Оба — очень важные минеральные вещества для нормального развития костей и зубов ребенка. Без витамина D не происходит нормального развития костей. У младенцев и маленьких детей это означает возникновение рахита", — описала доктор. "Веками детский рахит был проблемой, т.к. витамин D был недоступен. В наше время просто невероятно, что родители отказываются давать детям витамин D, провоцируя тем самым рахит, хрупкость костей и остеопороз".

Ребенок-веган — не значит хилый

Член правления Общества веганов Эстонии Иреэне Виктор не желает комментировать данный случай, поскольку отсутствует обзор питания ребенка и матери.

"При грудном вскармливании в целом у ребенка не должна возникать нехватка веществ, если нет никаких проблем с усвоением и прочих, т.к. грудное молоко содержит достаточно всех необходимых веществ. Не считая витамина D, который каждый ребенок должен получать в качестве добавки вне зависимости от модели питания родителей", — сказала Виктор, добавив, что в случае с веганами важен также витамин В12, который мать должна принимать сама и давать ребенку, если он не на грудном вскармливании.

"Нехватка витаминов D и В12 указывает на обстоятельство, что мать не давала ребенку необходимых добавок и не принимала их сама. По какой причине так делалось — не могу предположить", — признала Виктор. Она предупредила, что ни в коем случае не стоит заменять грудное молоко молоком растительного происхождения или коровьем. Виктор также выразила сожаление, что в данный момент в Эстонии веганам невозможно получить поддержку на государственном уровне и адекватный совет по правильному питанию. "Также и большинство семейных врачей ввиду этого не в состоянии проконсультировать веганов по части питания". Также и прокурор Леа Пяхкель полагает, что врачи могли бы больше поддерживать веганов, потому как стоит учитывать: люди — разные, и с разными принципами.

"Они очень интеллигентные люди, но глубоко несчастные, раз такое произошло".

Лийза-Индра — мать двоих детей и веган — желает, чтобы семейные врачи больше поддерживали бы семьи веганов в их выборе употреблять лишь необработанные продукты и пищу растительного происхождения. "Было бы в помощь, если врачи были в курсе основных принципов веганства и помогали бы советом по части питания. У нас, к счастью, очень хороший семейный, который понимает и поддерживает наш выбор".

Лийза стала веганом до рождения второго ребенка — шесть лет назад.

"Ребенок при рождении весил 4 100 гр, и первые годы жизни был скорее пухлый", — опровергает Лийза убеждение, мол, дети веганов хилые и чахлые.

Весь первый год жизни она давала дебенку лишь грудное молоко. При кормлении грудью Лийза-Индра учитывала: чтобы молоко было качественным, ее питание должно быть полноценным.

"Это значит, что ты ешь чистую еду. Ешь пригоршню римского салата и шпината, также очень полезны cорняки, например, одуванчики. Также старалась ежедневно есть зеленые смузи, орехи, семена, авокадо. Ребенок постоянно был под наблюдением семейного врача, и его здоровье было в порядке. Витамин D ему не давала, так как продающийся в Эстонии — животного происхождения. Наши показатели всегда были в порядке, и витамин D мы получали от солнца".