Лаури и Элине Юрьен удалось побыть несколько дней дома со своими сыновьями 4-летним Каспаром и 2-летним Михкелем. Уже полтора года семья практически живет в больнице: у них не было ни полноценного Рождества, ни Яанова дня, пишет maaleht.

”Рождество у нас сейчас, когда семья вместе дома. Мы никогда не знаем, что принесет завтрашний день”, — говорит Лаури.

Jürjenite pere pidas jõule juba detsembri alguses, kui pere pärast pikka haig­las­olekut jälle koju sai. Pildil Mihkel, Elina, Kaspar ja Lauri. Foto: Priit Mürk

У Каспара диагностировали лейкемию летом прошлого года. Коварная болезнь протекала сначала бессимптомно. У ребенка не было ни температуры, ни воспаления, только на ногах появлялись кровоподтеки.

”Берешь ребенка на руки, и остаются синие следы”, — вспоминает Лаури. Семейный врач направил мальчика на развернутый анализ крови в Таллиннскую детскую больницу, где он в итоге и остался.

”Каспар находился в больнице в критическом состоянии. Во время химиотерапии его пульс был 160-180 ударов в минуту. Это очень много. У них такой пульс целыми сутками на протяжении недель. По этой причине иногда все очень грустно заканчивается. Они просто не выдерживают. Это очень больно….”, — говорит Лаури.

Поскольку после химиотерапии организм очень ослаблен, первые шесть месяцев Каспару из-за различных вирусов и инфекций пришлось очень часто лежать в больнице.

Полгода спустя жизнь вроде бы стала налаживаться: Каспару надо было посещать больницу лишь раз в месяц, а любой насморк уже не требовал постельного режима. Ребенок шел на поправку.

Однако, в марте этого года произошло то, чего никто не ожидал. У самого младшего Михкеля на голове появилась шишка и больше не проходила. Через некоторое время и ему поставили диагноз — лейкемия. Это стало для всех настоящим шоком. Случаи, когда в одной семье сразу двое детей заболевают раком, крайне редки.

Жизнь пошла наперекосяк. ”Это выбило у нас почву из-под ног”, — говорит Лаури. Из-за особенностей болезни лечение Михкеля более тяжелое и агрессивное, и в больнице придется провести намного больше времени.

На данный момент ритм жизни семьи таков: Лаури ходит на работу, старший сын — 10-летний Йоозеп — ходит в школу, а мама с детьми — постоянно в больнице или дома. В больнице им даже пришлось справлять день рождения Михкеля.

Mihkel (paremal) pidi seekord sünnipäeva veetma haiglas. Erakogu

Сейчас мальчики на какое-то время оказались дома в Патика, но у Каспара поднялась температура, и это заставляет всех беспокоиться. ”Мы боимся незначительных вещей, например, насморка. Кашель может очень легко перерасти в воспаление легких, а насморк — в отит”, — говорит Элина и добавляет, что им повезло, что они живут в частном доме и почти не контактируют с другими людьми.

В больнице они проживают в изолированной палате. ”Мы всегда едем в больницу с корзинами и сумками, берем с собой добрую половину вещей. У нас свой пластилин, по компьютеру можно смотреть мультики, мы рисуем, играем в игрушки. Конечно, иногда хочется выйти на улицу, но сейчас, в сезон гриппа, для нас это опасно”, — продолжает женщина.

Nii näeb välja elu isolatsioonipalatis. Ema on hoolitsenud, et Kasparil ja Mihklil kogu aeg tegevust oleks. Erakogu

Каспар только закончил последний курс терапии, и есть надежда, что он сможет продолжить лечение дома. Михкеля впереди ожидает еще два тяжелых курса. Врачи и родители надеются, что в феврале можно будет перейти на более щадящее лечение. В общей сложности лечение лейкемии занимает два с половиной года.

Элине и Лаури помогают родственники, а также социальный департамент и волость Раэ, благодаря которым семье удалось получить бесплатную няню.

”Очень хорошо, что как Каспар, так и Михкель хорошо поддаются лечению. В современном мире вероятность остаться в живых после прохождения полного курса лечения очень велика. У нас исключительно хорошие врачи, современные технологии и лечение. Единственное, что надо бы изменить, чтобы дотянуть до мирового уровня, это бытовые условия с больнице”, — отмечает Элина.

За время пребывания Юрьенов в больнице трое маленьких пациентов стали ангелами. Оптимизм семья черпает из тех моментов, когда после удачного лечения у детей вытаскивают канюли.

”Это дает нам надежду на то, что когда-нибудь настанет и наш день”, — говорит Элина.