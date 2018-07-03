Праздники песни и танца в странах Балтии внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО

По словам руководителя Целевого учреждения Эстонского праздника песни и танца Аэт Маатеэ, традиция праздников песни и танца была включена в список шедевров духовного наследия человечества совсем не случайно, подаче ходатайства предшествовали полтора года сложной международной работы. И несмотря на то, что с точки зрения самоопределения народа, традиции трех стран очень схожи, по форме праздники все-таки многим различаются.

”Эти три праздника нельзя сравнивать между собой только лишь потому, что в каждой стране исполняются песни на своем языке и поется о своих корнях, народной музыке, танце и древних традициях”, — сказала Маатеэ.

”Что мне больше всего нравится в празднике латышей так это то, что после праздника песни у них всегда происходит единое пение, которое иногда длится до утра. Латышам удалось сохранить эту традицию и на государственном уровне — если праздник песни проходит у них в воскресенье, то следующий день в понедельник объявлен государственным праздником и выходным днем”, — рассказала Маатеэ. ”Мне кажется, что наши праздники нашли свой смысл, и мы как будто заключили соглашение по умолчанию, что не обязательно всегда петь против чего-то, а можно также петь за что-то”, — добавила Маатеэ.

30 июня начался XXVI Общий праздник песни и танца в Латвии. Празднования по всей Риге будут продолжаться более недели и завершатся 8 июля главным концертом общего праздника песни. Празднования этого года особенны и для эстонцев, которые впервые в истории в качестве иностранных коллективов принимают участие в главном концерте общего праздника песни в Латвии. На главном концерте праздника песни выступит также камерный хор Тартуского Университета, который для того чтобы попасть на праздник, должен был разучить 20 песен.

XXVI Общий праздник песни и танца в Латвии начался торжественным шествием через всю Ригу и через неделю завершится главным концертом праздника песни и представлением праздника танца, которые продлятся до раннего утра. На этой праздничной неделе состоится множество различных концертов, выставок, преставлений и пройдет много других мероприятий. В общей сложности в латвийском празднике песни и танца принимают участие 16 500 участников праздника песни, 18 174 участника праздника танца и 8 545 участников праздника, которые в течение недели будут выступать с народными театрами, ансамблями народного творчества, покажут своё рукоделие и исполнят народную музыку.

3-6 июля также проходит праздник песни и танца в Литве.

Эстонский XXVII Праздник песни и XX Праздник танца ”Мое отечество — моя любовь” пройдет на Таллиннском певческом поле и на стадионе ”Калев” уже через год, 4 — 7 июля 2019 года. В четверг и пятницу исполнители народных танцев покажут на стадионе ”Калев” три представления, также в эти дни состоятся концерты народных музыкантов. Суббота начнется с торжественного шествия, за которым последует 1-ый концерт праздника песни. В воскресенье состоится 2-ой концерт праздника песни. Главный дирижер праздника песни Пеэтер Перенс, главный постановщик праздника танца Вайке Раясте и творческий руководитель народных музыкантов Юхан Уппин.