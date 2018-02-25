Праздник продолжается! Ратас скажет речь со ступенек Реальной школы, а на площади Вабадузе споют хоры

В воскресенье, 25 февраля, мероприятия юбилейной недели, посвященные столетию Эстонской Республики, пройдут в Таллинне. Начиная с полудня в Таллиннской реальной школе и на площади Вабадузе пройдут мероприятия в память о первых шагах Временного правительства Эстонии. В этот день, сто лет назад, в здании Таллиннской реальной школы прошло первое собрание Временного правительства республики.

”Сегодня юбилейная неделя ЭР100 вернется из своего исторического похода по всей Эстонии обратно в Таллинн, где Временное правительство Эстонии провело свое первое заседание”, — сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. ”Удивительно, но в Таллинне, будущей столице Эстонской Республики, манифест независимости в действительности был представлен только 25 февраля”, — добавил Кастерпалу.

В воскресный полдень в Таллиннской реальной школе пройдет праздничное мероприятие ”100 лет с первого заседания Временного правительства Эстонии” в память о первом собрании Временного правительства. В 14:00 со ступенек Таллиннской реальной школы с речью выступит премьер-министр Юри Ратас, также будет зачитан Манифест о независимости Эстонии.

В 14:30 процессия направится на площадь Вабадузе к монументу победы в Освободительной войне, где выступят хоры, а к подножию монумента будут возложены цветы.

По случаю столетия Эстонии годовщина государства отмечается впервые в течение всей юбилейной недели с 19 по 25 февраля, в которую в Таллинне, Хаапсалу, Нарве, Вильянди, Пярну, Пайде и Тарту отмечаются события, связанные с провозглашением независимости Эстонии.