"Праздник нацистов"? Яак Мадисон вновь побывал на Венском академическом балу

В субботу входящий в EKRE Мадисон опубликовал в соцсети фотографию со своей спутницей на Венском академическом балу.

Мадисон участвовал в бале и в позапрошлом году. Тогда политик сказал Eesti Päevaleht, что не видит в участии в бале проблемы и добавил, что бал никак не связан с нацистскими настроениями, скорее, им чтят национальную культуру и музыкальную историю Австрии.

Венский академический бал, который впервые состоялся в 2013 году, организует Австрийская партия свободы.