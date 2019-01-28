"Праздник нацистов"? Яак Мадисон вновь побывал на Венском академическом балу(9)
Депутат Рийгикогу Яак Мадисон снова принял участие в Венском академическом бале, который критики уже годами называют праздником ультраправых или даже нацистов.
Депутат Рийгикогу Яак Мадисон снова принял участие в Венском академическом бале, который критики уже годами называют праздником ультраправых или даже нацистов.
В субботу входящий в EKRE Мадисон опубликовал в соцсети фотографию со своей спутницей на Венском академическом балу.
Мадисон участвовал в бале и в позапрошлом году. Тогда политик сказал Eesti Päevaleht, что не видит в участии в бале проблемы и добавил, что бал никак не связан с нацистскими настроениями, скорее, им чтят национальную культуру и музыкальную историю Австрии.
Венский академический бал, который впервые состоялся в 2013 году, организует Австрийская партия свободы.
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