28.01.2019, 18:05

"Праздник нацистов"? Яак Мадисон вновь побывал на Венском академическом балу

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rus.delfi.ee
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Jaak Madison
Jaak Madison Foto: Madis Veltman

Депутат Рийгикогу Яак Мадисон снова принял участие в Венском академическом бале, который критики уже годами называют праздником ультраправых или даже нацистов.

В субботу входящий в EKRE Мадисон опубликовал в соцсети фотографию со своей спутницей на Венском академическом балу.

Мадисон участвовал в бале и в позапрошлом году. Тогда политик сказал Eesti Päevaleht, что не видит в участии в бале проблемы и добавил, что бал никак не связан с нацистскими настроениями, скорее, им чтят национальную культуру и музыкальную историю Австрии.

Венский академический бал, который впервые состоялся в 2013 году, организует Австрийская партия свободы.

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