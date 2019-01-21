Праздничное освещение будет украшать центр Таллинна до марта

”Традиционно к Рождеству украшаются Старый город и центр Таллинна. Поскольку для нас очень важно, чтобы в темное время суток были освещены и другие места в Кесклинне, мы в ноябре запустили проект ”Рождественские дворы”, в рамках которого спросили у квартирных товариществ, в какие места они хотели бы добавить праздничное освещение. Мы очень рады, что на наш призыв было большое количество откликов и теперь много мест в Кесклинне украшены праздничными огнями, которые будут гореть до начала весны”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Управа района Кесклинн украсила в рамках проекта 15 мест по всему району. Праздничные огни были зажжены во дворе около дома по адресу Ластекоду, 26, на углу улиц Крейцвальди и Рауа, на углу улиц Койду и Планеэди, на углу улиц Асула и Кауба, на дереве по адресу Выльви, 7, у станции Таллинн-Вяйке, в парке Фальги и парке Вайкне и в других местах.