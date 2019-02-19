Праздничная неделя: какие мероприятия пройдут в честь Дня независимости Эстонии(2)
В воскресенье, 24 февраля, страна будет праздновать День независимости. Мероприятия начались уже вчера.
В воскресенье, 24 февраля, страна будет праздновать День независимости. Мероприятия начались уже вчера.
Понедельник, 18 февраля
В 16:30 в Зале государственных старейшин Государственной канцелярии была выражена благодарность предпринимателям, которые внесли свой вклад в празднование 100 дня рождения Эстонской Республики.
Среда, 19 февраля
В 11:00 в Министерстве иностранных дел начнется брифинг для прессы, на котором будет представлен обзор мероприятий, посвященных 101-й годовщине Эстонской Республики.
Среда, 20 февраля
В 16:30 в Зале государственных старейшин Государственной канцелярии начнется мероприятие в честь инициативы ”А я”.
В 18:30 в кинотеатре Apollo в торговом центре Solaris состоится премьера последнего произведения кинопрограммы ЭР100 ”Правда и справедливость”.
В 19 часов в Национальной опере ”Эстония” пройдет постановка ”Народ, рожденный от испуга”. Время действия постановки Национальной оперы ”Эстония” и Kanuti Gildi SAAL из театральной серии ЭР100 ”История века” — 1960-1970 годы.
Четверг, 21 февраля
В 17 часов в Вильяндиской городской библиотеке пройдет презентация книги Сандры Йыгева ”Публичные и секретные заметки”. Встреча пройдет в рамках посвященного ЭР100 подарка ”100 встреч с жителями Эстонии в городе Вильянди и в уездных библиотеках”.
21 февраля бронепоезд № 7 Wabadus прибудет на железнодорожную станцию Антсла. Размещенная в поезде выставка будет открыта с 11:00 до 18:00, пройдут экскурсии для школьных групп.
Пятница, 22 февраля
В 13:00 Президент Республики вручит в Центре Арво Пярта государственные награды.
В 13:00 в Музее кино начнется мероприятие в честь программы фильмов ЭР100. На мероприятие прибудут кинематографисты, слова благодарности скажут представители организационной команды ЭР100 и Эстонского института кинематографии.
Грандиозное произведение из кинопрограммы ЭР100 ”Правда и право” выйдет на экраны по всей Эстонии.
Бронепоезд № 7 Wabadus будет находиться на железнодорожной станции Антсла. Размещенная в поезде выставка будет открыта с 11:00 до 18:00, пройдут экскурсии для школьных групп.
В 18 часов в школе Кайка будет праздноваться грядущая годовщина Эстонской Республики.
Суббота, 23 февраля
В 9:00 в Кадриорге Президент Республики передаст знаменному наряду Сил обороны офицерский меч №0001 для участия в параде.
Бронепоезд № 7 Wabadus будет находиться на железнодорожной станции Антсла. Размещенная в поезде выставка будет открыта с 11:00 до 18:00, пройдут экскурсии для школьных групп.
В 11:00 от железнодорожной станции Антсла стартует пеший поход до школы Кайка, длина маршрута составит примерно 11 км.
В 18:00 в Доме культуры Антсла годовщина Республики будет отмечаться торжественным приемом и концертом.
В 18:00 в Таллиннском доме искусства начнется завершающее праздничное мероприятие художественной и музыкальной программы ЭР100. Во время мероприятия можно будет ознакомиться с последней выставкой художественной программы ЭР100, которой станет персональная выставка Лийны Сийб ”Политика рая”. А в качестве ретроспективы музыкальной программы ЭР100 прозвучит попурри Сандера Мёльдера, составленное из созданных в юбилейный период произведений, также можно будет увидеть и фрагменты из балета ЭР100 ”Керес”.
Воскресенье, 24 февраля, празднование годовщины Эстонской Республики
В 7:33 в Антсла, возле монумента в честь Освободительной войны, состоится торжественное построение Кайтселийт. Размещенная в бронепоезде выставка будет открыта на железнодорожной станции Антсла с 8:00 до 14:00.
В 7:34 в Губернаторском саду на Тоомпеа будет поднят государственный флаг Эстонии.
В 10:00 в церкви Каарли состоится богослужение.
В 10:00 от парковки детского сада Päikeseratas в Кырвекюла стартует пеший поход до Эстонского национального музея и обратно. Первый поход ”Кырвекюла двигается”, посвященный годовщине страны, состоялся в прошлом году.
В 10:00 в деревне Леэви будет отмечаться годовщина Эстонской Республики и почтена память последнего лесного брата Аугуста Саббета.
В 12:00 на площади Вабадузе в Таллинне начнется парад Сил обороны Эстонии.
В 18:00 в концертном зале театра ”Эстония” начнется праздничный концерт и торжественный прием в честь 101-й годовщины Эстонской Республики.
В 20:30 на площади Исландии в Таллинне начнется праздник под открытым небом ”Узоры времени”. Мероприятие является подарком от Таллинна ко дню рождения Эстонии.
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