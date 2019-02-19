Праздничная неделя: какие мероприятия пройдут в честь Дня независимости Эстонии

В 13:00 Президент Республики вручит в Центре Арво Пярта государственные награды.

В 13:00 в Музее кино начнется мероприятие в честь программы фильмов ЭР100. На мероприятие прибудут кинематографисты, слова благодарности скажут представители организационной команды ЭР100 и Эстонского института кинематографии.

Грандиозное произведение из кинопрограммы ЭР100 ”Правда и право” выйдет на экраны по всей Эстонии.

Бронепоезд № 7 Wabadus будет находиться на железнодорожной станции Антсла. Размещенная в поезде выставка будет открыта с 11:00 до 18:00, пройдут экскурсии для школьных групп.

В 18 часов в школе Кайка будет праздноваться грядущая годовщина Эстонской Республики.

Суббота, 23 февраля

В 9:00 в Кадриорге Президент Республики передаст знаменному наряду Сил обороны офицерский меч №0001 для участия в параде.

Бронепоезд № 7 Wabadus будет находиться на железнодорожной станции Антсла. Размещенная в поезде выставка будет открыта с 11:00 до 18:00, пройдут экскурсии для школьных групп.

В 11:00 от железнодорожной станции Антсла стартует пеший поход до школы Кайка, длина маршрута составит примерно 11 км.

В 18:00 в Доме культуры Антсла годовщина Республики будет отмечаться торжественным приемом и концертом.

В 18:00 в Таллиннском доме искусства начнется завершающее праздничное мероприятие художественной и музыкальной программы ЭР100. Во время мероприятия можно будет ознакомиться с последней выставкой художественной программы ЭР100, которой станет персональная выставка Лийны Сийб ”Политика рая”. А в качестве ретроспективы музыкальной программы ЭР100 прозвучит попурри Сандера Мёльдера, составленное из созданных в юбилейный период произведений, также можно будет увидеть и фрагменты из балета ЭР100 ”Керес”.

Воскресенье, 24 февраля, празднование годовщины Эстонской Республики

В 7:33 в Антсла, возле монумента в честь Освободительной войны, состоится торжественное построение Кайтселийт. Размещенная в бронепоезде выставка будет открыта на железнодорожной станции Антсла с 8:00 до 14:00.

В 7:34 в Губернаторском саду на Тоомпеа будет поднят государственный флаг Эстонии.

В 10:00 в церкви Каарли состоится богослужение.

В 10:00 от парковки детского сада Päikeseratas в Кырвекюла стартует пеший поход до Эстонского национального музея и обратно. Первый поход ”Кырвекюла двигается”, посвященный годовщине страны, состоялся в прошлом году.

В 10:00 в деревне Леэви будет отмечаться годовщина Эстонской Республики и почтена память последнего лесного брата Аугуста Саббета.

В 12:00 на площади Вабадузе в Таллинне начнется парад Сил обороны Эстонии.

В 18:00 в концертном зале театра ”Эстония” начнется праздничный концерт и торжественный прием в честь 101-й годовщины Эстонской Республики.

В 20:30 на площади Исландии в Таллинне начнется праздник под открытым небом ”Узоры времени”. Мероприятие является подарком от Таллинна ко дню рождения Эстонии.