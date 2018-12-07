Правоведы ТУ: эстонка из Абхазии Алли Рутто не является гражданкой ЭР по рождению. В той же ситуации еще 200 человек

Рутто дали гражданство в 1990-х годах на основании договоров об оптации после Освободительной войны. Недавно отправившись обновить удостоверение личности, Рутто обнаружила, что государство в промежутке передумало и больше не рассматривало ее как гражданку по рождению.

По представленной сегодня оценке правоведов ТУ, исходя из сегодняшнего законодательства Эстонии, Рутто не является гражданкой по рождению.

Руководитель отдела политики гражданства и миграции Министерства внутренних дел Рут Аннус, опираясь на исследование, пояснила, что не прибывших в Эстонию после Освободительной войны людей нельзя считать гражданами по рождению, поскольку по сегодняшнему представлению они не успели подтвердить свои гражданские права.

Аннус отметила, что в одинаковой ситуации с Рутто находятся примерно 200 человек. Ситуацию, по ее словам, можно было бы очень легко разрешить, изменив Закон о гражданстве.

"Поскольку государство совершило ошибку, государство должно найти этому какое-то решение", — отметила Аннус.