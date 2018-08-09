Правовая комиссия Рийгикогу ждет пояснений по графику и стоимости возведения границы с Россией

«Необходимость пограничной полосы не вызывает сомнений. В то же время, запланированные на строительство девять лет – это слишком длительный срок, в связи с которым возникают вопросы об административном потенциале, – сказал председатель комиссии Яанус Карилайд. – Мы хотели бы знать, какие выводы Министерство внутренних дел сделало по заключительному отчету аудита проекта границы и кто несет ответственность за путаницу со стоимостью проекта». По словам Карилайда, по меньшей мере половину стоимости возведения восточной границы должен покрыть Европейский союз, так как речь идет о его внешней границе.

«Очевидно, что пограничная полоса необходима. В то же время, работы по ее возведению, которые начались четыре года назад, были преждевременными. В результате были разрушены и стали непроходимыми прежние пограничные тропы. Только после этого приступили к составлению планировки, – сказал заместитель председателя комиссии Уно Каскпейт. – Что касается нынешнего проекта – необходимо убедиться в его целесообразности. Например, нужны ли ограждения на заболоченных участках или в их случае достаточно электронных датчиков».

По данным Министерства внутренних дел, строительство инфраструктуры и системы технического наблюдения на государственной границе между Эстонией и Россией продлится в течение 11 лет и потребует порядка 250 миллионов евро. Кроме того, в период до 2026 года на обслуживание и содержание пограничной полосы дополнительно потребуется 70 миллионов евро.