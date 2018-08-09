09.08.2018, 08:50

Правовая комиссия Рийгикогу ждет пояснений по графику и стоимости возведения границы с Россией

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rus.delfi.ee
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Piiriehitus soisel alal
Piiriehitus soisel alalFoto: Argo Ingver

Сегодня, в 10:00, члены правовой комиссии встретятся с представителями профильных ведомств, чтобы обсудить стоимость, график и план проекта возведения восточной границы, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

«Необходимость пограничной полосы не вызывает сомнений. В то же время, запланированные на строительство девять лет – это слишком длительный срок, в связи с которым возникают вопросы об административном потенциале, – сказал председатель комиссии Яанус Карилайд. – Мы хотели бы знать, какие выводы Министерство внутренних дел сделало по заключительному отчету аудита проекта границы и кто несет ответственность за путаницу со стоимостью проекта». По словам Карилайда, по меньшей мере половину стоимости возведения восточной границы должен покрыть Европейский союз, так как речь идет о его внешней границе.

«Очевидно, что пограничная полоса необходима. В то же время, работы по ее возведению, которые начались четыре года назад, были преждевременными. В результате были разрушены и стали непроходимыми прежние пограничные тропы. Только после этого приступили к составлению планировки, – сказал заместитель председателя комиссии Уно Каскпейт. – Что касается нынешнего проекта – необходимо убедиться в его целесообразности. Например, нужны ли ограждения на заболоченных участках или в их случае достаточно электронных датчиков».

По данным Министерства внутренних дел, строительство инфраструктуры и системы технического наблюдения на государственной границе между Эстонией и Россией продлится в течение 11 лет и потребует порядка 250 миллионов евро. Кроме того, в период до 2026 года на обслуживание и содержание пограничной полосы дополнительно потребуется 70 миллионов евро.

На заседание правовой комиссии приглашены государственный контролер Янар Холм, генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер и руководитель проекта строительства восточной границы Тоомас Маллеус, вице-канцлер Министерства внутренних дел по вопросам охраны правопорядка и миграционной политики Райво Кюйт, заместитель руководителя отдела политики пограничной охраны Вильяр Кярк, руководитель отдела внутреннего аудита Тармо Олго, вице-канцлер Министерства обороны по вопросам планирования обороны Меэлис Ойдсалу и вице-канцлер Министерства окружающей среды Марку Ламп.

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